Naš poznati par zaljubio se nakon dugogodišnjeg prijateljstva, a u rijetkom izlasku pokazali su da ljubav još cvjeta!

Emilija Kokić i Miljenko Kokot snimljeni su u šetnji Zadrom sa svojim psom, a tom su prilikom i zagrljeni pozirali fotografima.

Naša pjevačica Emilija Kokić od 2013. godine u sretnom je braku s spoznatim spikerom i voditeljem Miljenkom Kokotom.

Par se zaljubio nakon dugogodišnjeg prijateljstva, a pred oltar su stali nakon pet godina veze.

Sada su ih fotografi snimili tijekom šetnje Zadrom s njihovim psom, a kada su ih uočili, Emilija i Miljenko su im nasmiješeni i zagrljeni pozirali i ispred jedne od najpoznatijih znamenitosti grada, crkve sv. Donata.

"Ako kažem ljubav, onda je to meni moj suprug. Miljenko je mene osvojio spikom. Po pitanju zajedničkog provođenja vremena tu smo slični, oboje obožavamo prirodu", rekla je u showu "Ples sa zvijezdama", u kojem je sudjelovala ove godine.

Tada je pred kamere stao i njezin suprug.

"Emilija me osvojila time što je bila neuhvatljiva", priznao je Miljenko.

Par rijetko imamo priliku vidjeti zajedno u javnosti, a Emilija nam je u jednom ranijem intervjuu otkrila neke detalje iz njihova braka.

"Mi jesmo u sretnom odnosu, međutim pretpostavljate da, kao u svakom braku i vezi, postoje situacije u kojima oboje imamo potrebu rasti, mijenjati se, prilagođavati se jedni drugima, tako i mi u našem odnosu. Ne stavljamo stvari pod tepih, razgovaramo koliko god je to moguće, transparentno, otvoreno, maksimalno smo iskreni, pa i pod cijenu da to što izgovorimo nekad ne sjedne baš najbolje partneru, ali odlučili smo da je to jedini ispravni način. Da čovjek ima osjećaj da je u odnosu u kojem može i smije reći sve što osjeća i tražiti pomoć, razgovor i način da u tom odnosu oboje budemo zadovoljni i rastemo kao ljudi", kazala je Emilija.

