Emilija Kokić prisjetila se početaka svoje karijere kada je nosila potpuno drugačiji imidž, sjećate li je se ovakve?

Emilija Kokić prisjetila se mladih dana te sve podsjetila kako je izgledala u počecima svoje karijere s kratko ošišanom kosom.

Naša pjevačica Emilija Kokić prisjetila se svojih mladih dana i ranih početaka karijere gdje je nosila drugačiji imidž.

Na svom Instagram profilu, Emilija je objavila fotografiju iz jednog videospota, a na njoj je imala kratko ošišanu kosu te izraženi make up.

''Neka dobra vremena…'' napisala je u opisu fotografije.

Emilija je kao mlada bila jedna od najvećih zvijezda naše estradne regije, a svojim je glazbenim stilom i simpatičnim ponašanjem osvojila i sve koji su je gledali na Eurosongu gdje je i jedina Hrvatsku dovela do pobjede davne 1989. godine.

Svog velikog trijumfa prisjetila se i u ovogodišnjoj sezoni ''Plesa sa zvijezdama'' gdje se natjecala sa svojim mladim partnerom Patrikom Seretinom, a oni su u drugoj emisiji otplesali ples upravo na pjesmu ''Rock Me''.

Iz publike je za nju navijao i suprug Miljenko s kojim je u braku od 2013. godine, a za njega se udala nakon dugogodišnjeg prijateljstva i pet godina veze.

"Mi jesmo u sretnom odnosu, međutim pretpostavljate da, kao u svakom braku i vezi, postoje situacije u kojima oboje imamo potrebu rasti, mijenjati se, prilagođavati se jedni drugima, tako i mi u našem odnosu. Ne stavljamo stvari pod tepih, razgovaramo koliko god je to moguće, transparentno, otvoreno, maksimalno smo iskreni, pa i pod cijenu da to što izgovorimo nekad ne sjedne baš najbolje partneru, ali odlučili smo da je to jedini ispravni način. Da čovjek ima osjećaj da je u odnosu u kojem može i smije reći sve što osjeća i tražiti pomoć, razgovor i način da u tom odnosu oboje budemo zadovoljni i rastemo kao ljudi", otkrila nam je Emilija u nedavnom intervjuu.

