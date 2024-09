Jedna od najslavnijih manekenki na svijetu otkrila tajnu koju je čuvala godinama: ''Bio je to šok, bilo je neočekivano!''

Elle Macpherson otkrila je još nepoznate detalje u svojim novim memoarima ''Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself''.

Elle Macpherson, jedna od najpoznatijih manekenki na svijetu, otvorila je dušu u svojim novim memoarima ''Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself''.

60-godišnjakinja je otkrila da se prije sedam godina borila s rakom dojke.

Govoreći za Women's Weekly o svojoj dijagnozi, priznala je.

''Bio je to šok, bilo je neočekivano, bilo je zbunjujuće, bilo je zastrašujuće na toliko načina i stvarno mi je dalo priliku da duboko zakopam svoj unutarnji osjećaj kako bih pronašla rješenje to mi je upalilo.''

Liječnici su Elle savjetovali mastektomiju uz zračenje, kemoterapiju, hormonsku terapiju i rekonstrukciju dojke, prenosi Daily Mail.

Međutim, ona nije poslušala savjet čak 32 liječnika i odlučila se boriti protiv bolesti prirodnim načinima.

Umjesto kemoterapije, tvrdi da se izliječila drugim sredstvima.

Elle je ispričala da se molila i meditirala na plaži u Miamiju i zaključila da svoj rak ne želi liječiti lijekovima, već intuitivnim, holističkim pristupom vođenim srcem.

''Reći ne standardnim medicinskim rješenjima bila je najteža stvar koju sam napravila u životu. Ali reći ne vlastitom unutarnjem osjećaju bilo bi još teže'', objasnila je.

Elle je otkrila da je unajmila kuću u Phoenixu u Arizoni na osam mjeseci gdje se liječila uz pomoć primarnog liječnika, doktora naturopatije, holističkog stomatologa, osteopata, kiropraktičara i dva terapeuta.

A vjeruje kako joj je u liječenju pomogla i još jedna važna stvar. Na svoj 40. rođendan obećala je sama sebi kako više nikad neće popiti ni kap alkohola.

''Bilo je nevjerojatno otrijezniti se i ostati trijezan. To je bio temelj cijelog mog života, zapravo, jer da nisam trijezna, ne bih bila ovdje.''

Dugi niz godina vodila je borbu s alkoholom.

Elle je 90-ih bila jedna od najpoznatijih manekenki. Poznata i pod nadimkom The Body, s Naomi Campbell, Claudijom Schiffer i Cindy Crawford osvajala je modne piste.

Osim što je mamila uzdahe svojim izgledom na modnim pistama, Macpherson je često bila na meti tabloida zbog svojega ljubavnog života. Godine 2013. udala za 52-godišnjeg poduzetnika Jeffreyja Soffera, a prema pisanju stranih medija, razveli su se 2017. godine i manekenka je iz braka izašla bogatija za 79 milijuna dolara.

Od prvog muža, 20 godina starijeg modnog fotografa Gillesa Bensimona, razvela se nakon tri godine braka. S financijerom Arpadom Bussonom dobila je dvoje djece, sinove Arpada Flynna i Aureliusa Cya.

