Nedu Ukraden zbog fotke u badiću napali da koristi Photoshop, pjevačica im nije ostala dužna!

Neda Ukraden pohvalila se zavidnom linijom u kupaćem kostimu, ali je i žustro odgovorila pratiteljici koja je tvrdila da je u pitanju Photoshop.

Pjevačicu Nedu Ukraden zovu najseksi bakon na Balkanu, a ona je još jednom opravdala dobivenu titulu objavivši fotografiju u bikiniju.

Naime, pozirala je u jednodijelnom ljubičastom kupaćem kostimu preko kojeg je nosila čipkasti ogrtač pa se potom pozdravila sa morem do narednog ljeta.

"Zbogom more, zbogom more, odoh u planine. Život je čudo", poručila je Neda.

Iako se u komentarima našlo mnogo pohvala na račun izgleda 74-godišnje pjevačice, ipak se potkrao i onaj koji tvrdi da je u pitanju Photoshop, a Neda je imala žustri odgovor.

"Ajd' što si slabovidna pa ne vidiš što je fotošop, a što nije. Isto me ne voliš, a pratiš me i nerviraš se i to je ok jer kako da me voli takva spodoba. Al' što imas potrebu da svoju ljubomoru i glupost zaviješ u šovinizam, pa to i javno objaviš bez blama, e to mi te već žao. Mogu zamisliti koliko se nerviraš, uh kako je to jadno. A meni dragooooo!", napisala je pevačica.

Inače, Neda Ukraden cijelo je ljeto provela Boki kotarskoj gdje posjeduje obiteljsku vilu.

Pjevačica nastupa još od 1967. godine, ali isto tako svojim izgledom parira mlađim kolegicama.

