Ovo je prava istina o scenama seksa Blake Lively i Justina Baldonija?

Justin Baldoni i dalje se pokušava izvući od tužbe Blake Lively te je optužuje kako se nije htjela susresti s koordinatorom za intimne situacije.

Drama oko filma "Priča završava s nama" ne staje.

Nakon što je Blake Lively tužila redatelja i kolegu Justina Baldonija, njegova partnera Jameyja Heatha, produkcijsku kompaniju WayFarer Production, njegovu publicisticu Jennifer Abel, PR kriznu stručnjakinju Melissu Nathan i ostale zbog seksualnog uznemiravanja i uništavanja ugleda, Baldoni je odlučio pomesti te optužbe pod tepih i koncentrirati se na svoju tužbu protiv Lively tešku 400 milijuna dolara i objavljivati tzv. dokaze kako bi pokazao ništetnost njezinih optužbi.

Za to je čak otvorio i vlastitu internetsku stranicu na kojoj objavljuje svoju verziju i tumačenje dokaza, o čemu više možete pročitati OVDJE.

Jedna od točaka Livelyne tužbe bila je da na setu nije bilo koordinatora za intimne scene dok ga ona nije zatražila. Baldoni je na to uzvratio optužbama i skicom iz dnevnika iz travnja 2023. kako je bio angažiran koordinator, no Lively je odbijala susret do početka snimanja.

Isto tako, o Livelynoj optužbi za dodavanje eksplicitnih tema kojih nije bilo u originalnom književnom predlošku, poput scena orgazma, Baldoni se brani kako je samo informirao o onome što je ranije raspravljeno. Optužio je Lively da nije bila u stanju razlikovati profesionalni razgovor o izvođenju scena seksa od seksualnog uznemiravanja.

Baldonijeva objašnjenja možda bi nekoga lagano uvjerila u njegove teze, no kada je u "New York Timesu" objavljeno da je Lively podignula tužbu, kao jedan od dokaznih materijala dostavljen je popis od 30 zahtjeva koje je glumica zatražila kako bi se vratila na snimanje, a Baldoni i Heath osobno su potpisali da će ih se pridržavati.

Svih 30 zahtjeva možete pronaći OVDJE.

U međuvremenu Lively i dalje ustraje na svim točkama svoje tužbe te traži podnošenje novih dokaza. Kako su objavili njezini odvjetnici u zajedničkoj izjavi, podnesen je sudski nalog (subpoena) za AT&T, Verizon, T-Mobile, Cloudflare, Inc. i AOL kojim se traži sva i internetska telefonska komunikacija, poruke ili pozivi, između Baldonija, Abel i Nathan kako bi razotkrila ljude, taktike i metode koji su u posljednjih godinu dana pokušali uništiti reputaciju nje i njezine obitelji. Isto je zatraženo i za komunikaciju Jeda Wallacea, koji je nedavno podnio tužbu protiv Lively za sedam milijuna dolara zbog klevete.

