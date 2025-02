Njihov sudbonosni susret dogodio se nakon strašne tragedije koja mu je obilježila žvot

Ovo je ljubavna priča jednog od najtajanstvenijih poznatih parova u Hollywoodu, Sare Jessice Parker i Matthewa Brodericka.

Sarah Jessica Parker i Matthew Broderick slove kao jedan od parova s najdugovječnijim brakom u Hollywoodu. Još otkako su se vjenčali sada već davne 1997. godine, do danas su ostali nerazdvojni, a iako svoju ljubav drže podalje od javnosti, svi se sjećaju trenutka koji ih je spojio.

Par se upoznao u studenom 1991. godine, kada su zajedno glumili u produkciji kazališne družine Naked Angels Theatre Company, u vlasništvu Sarine braće Tobyja i Pippina na Broadwayu.

Sarah je Matthewu bila velika podrška nakon strašnog iskustva. Njihov susret dogodio se četiri godine nakon što je Matthew u tragičnoj automobilskoj nesreći usmrtio jednu majku i kćer dok se vozio s tadašnjom djevojkom, zvijezdom "Prljavog plesa" Jennifer Gray, u Sjevernoj Irskoj. Njegova veza s Jennifer nije preživjela tu strašnu tragediju, no dovela ga je do Sare.

Sarah je u jednom intervjuu rekla da otada nikad nisu proveli noć odvojeno, osim zbog posla ili hitne situacije u obitelji.

Prije nego što je upoznala svog sadašnjeg supruga, Sarah je od 1984. do 1991. godine bila u vezi s glumcem Robertom Downeyjem Jr., kojeg je upoznala na setu filma "Firstborn". No ljubavi je došao kraj, a do prekida veze doveli su ih njegovi problemi s ovisnošću.

"Ljudi oko njega su me odbacili, ali ja sam mu dala stabilnost i pokušala stvoriti stabilan život, što mu je omogućilo da se pojavljuje s vremena na vrijeme. To me razljutilo i posramilo", priznala je Sarah jednom prilikom.

Kasnije je kratko hodala s Johnom F. Kennedyjem Jr., a onda je pronašla ljubav s Matthewom.

Nakon što su se vjenčali 1997., Parker i Broderick dobili su svoje prvo dijete, sina Jamesa 2002. Sedam godina kasnije njihove kćeri blizanke Marion i Tabitha stigle su pomoću surogat-majke.

''Zajedno smo 20 godina i imamo dobre dane, imamo pristojne dane i imamo loše dane. To je brak", rekla je Sarah jednom za The Telegraph.

''Volim Matthewa Brodericka. Nazovite me ludom, ali ja ga volim'', rekla je.

''Jako smo posvećeni svojoj obitelji i svojim životima. Volim naš život. Volim što je on otac moje djece i zbog njega postoji cijeli drugi svijet koji volim.''

Njihove zajedničke fotografije pogledajte u našoj galeriji.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Nekad i sad Životna priča Jennifer Aniston: Kako je od konobarice došla do miljenice Hollywooda?

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ruben i Blanka uživaju zajedno u Splitu, a ovaj detalj baš posebno upada u oko!

Pogledaji ovo Celebrity Meghan Markle opušteno je ispijala pivo prije nego što se princ Harry našalio na njezin račun

Pogledaji ovo Celebrity Naša glumica otvorila dušu o neostvarenom majčinstvu: ''Morala sam to preboljeti!''

Pogledaji ovo Celebrity Ugašen je profil Jelene Karleuše na Instagramu, evo što je objavila prije nestanka!

Pogledaji ovo Celebrity Frontmen Daleke obale stao u obranu Mirele Priselac Remi: ''Molio bih ovaj divan napaćen narod...''