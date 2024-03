Supruga legendarnog rokera osvanula nikad mršavija i drukčijih crta lica, za nju su zabrinuti i prijatelji koje nije htjela slušati

Sharon Osbourne šokirala je javnost svojim izgledom u britanskom reality showu u kojem se pojavila ovih dana.

Supruga legendarnog rokera Ozzyja Osbournea i reality-zvijezda Sharon Osbourne jedna je od sudionica britanske inačice showa Celebrity Big Brother House, a njezini su obožavatelji brzo shvatili izgleda poprilično drukčije od onoga kakvom je inače pamte.

71-godišnja Sharon pojavila se u showu ispijena lica s izraženim kostima, a njezini bliski prijatelji za sve okrivljuju lijek Ozempic, koji inače koriste dijabetičari, a u posljednje vrijeme se zloupotrebljava za brzinsko mršavljenje. Oni kažu da se više ne može udebljati otkako je uzela lijek i da joj zato lice izgleda tako mršavo.

"Nitko blizak Sharon nije želio da uzima Ozempic, ali ona je to ipak učinila. Sada izgleda jako, jako mršavo i u njezinim godinama to ne izgleda sjajno. Bez obzira na to koju hranu stavite pred nju, ona ne može puno pojesti. Potpuno žali zbog toga", izjavio je njoj blizak izvor za Daily Mail.

Prema pisanju britanskih medija, čak su iz vodstva realityja bili zabrinuti zbog njezine male građe i dramatična gubitka težine, toliko da su od nje tražili da u showu nosi samo duge rukave kako bi izbjegla pokazivanje premršavih ruku.

Sharon se nije sramila podijeliti svoju povijest plastičnih operacija kojima se podvrgla u prošlosti, a nedavno je i sama izjavila da joj je žao što je previše smršavjela koristeći Ozempic. U studenom prošle godine otkrila je da već mjesecima koristi sporni lijek koji se dobiva na recept, a koji je odobrio FDA za snižavanje razine šećera u krvi kod odraslih s dijabetesom tipa 2.

Izgubila je ukupno 20 kilograma u svega nekoliko mjeseci i stručnjaci sada kažu da bi sve te navike mogle dovesti zvijezdu "Osbourneovih" u opasnost od niza zdravstvenih problema. Dr. Stuart Fischer, liječnik interne medicine koji radi u New Yorku, rekao je za Daily Mail: "Nikome ne bih preporučio niti jednu od tih navika. Ništa od toga ne stvara zdravo tijelo i postoje ulja na koži koja se isperu kad se ljudi pretjerano kupaju. Naša tijela trebaju redovit san kako bi neuroni u mozgu ujutro oživjeli".

Upozorenja od liječnika stigla su kada su paparazzi snimili Sharon u šetnji Hollywoodom, a na fotografijama izgleda gotovo neprepoznatljivo i mršavije no ikad prije.

S time se složio i dr. Jeffery Fromowitz, dermatolog s Floride, koji je rekao za HelloGiggles da predugo provođenje vremena u kadi može dovesti do toga da vam koža doslovno otpadne.

"U biti, dugotrajno uranjanje u vodu prezasićuje kožu i može dovesti do propadanja kože. Kada se izležavate u vodi, vaš živčani sustav govori vašim krvnim žilama da se skupe. Tijelo skreće krv dalje od vrhova prstiju, čini vaše žile tanjima i uzrokuje naborane prste poput suhih šljiva. Tuširanje se općenito preporučuje u usporedbi s dugotrajnim kupanjem jer kožu izlaže manje vode, što sprječava da gornji sloj izgubi sva svoja zaštitna prirodna ulja", objasnio je i upozorio.

Inače, ovo nije prvi put da je Sharon potražila drastično rješenje za gubitak kila. Davne 1999. godine bila je na operaciji želučane premosnice, no kasnije je priznala da je i zbog toga požalila jer se osjećala kao da je smršavjela na prijevaru umjesto da je pazila što jede i vježbala, a trpjela je i strašne posljedice.

"Stalno sam povraćala. Sve što bih pojela, povratila bih", ispričala je svojevremeno za Entertainment Tonight.

I Sharonina kći Kelly Osbourne u posljednjih je nekoliko godina drastično smršavjela, također zahvaljujući operaciji želuca.

"Bila sam na operaciji i nije me briga što drugi o tome misle. Uspjela sam i ponosna sam na sebe. Nikada, ali nikada neću lagati o tome jer to je najbolja stvar koju sam u životu učinila", za Hollywood Raw izjavila je Kelly, koja je izgubila čak 40 kilograma, a priznala je i da se povrgnula estetskim zahvatima kojima je promijenila oblik svojeg lica i čeljusti.

