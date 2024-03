Oprah stala u obranu kontroverznoj metodi mršavljenja, nakon što je uporno tvrdila da nije tako izgubila kilograme!

Oprah Winfrey priznala je da je njezin dramatičan gubitak kilograma rezultat uzimanja lijeka za dijabetes Ozempica.

Najpoznatija voditeljica na svijetu Oprah Winfrey ove godine napunila je okruglih 70 godina, a mnogi će se složiti kako nikad nije izgledala bolje.

Oprah je tijekom prošle godine izgubila veliki broj kilograma, a sada je priznala i da je smršavjela pomoću kontroverzne i popularne metode na koju liječnici uzaludno upozoravaju.

Naime, Oprah je uzimala lijek za dijabetes Ozempic, koji sve više slavnih osoba zloupotrebljava za gubitak kilograma, uključujući i sestre Kardashian te suprugu Ozzyja Osbournea, Sharon Osbourne.

Zbog toga je i nakon devet godina istupila s mjesta ambasadorice tvrtke Weight Watchers, koja promiče zdrave navike i metode mršavljenja s posebno osmišljenim planovima prehrane, pa se Oprah sada našla u sukobu interesa.

U nadolazećem televizijskom dokumentarcu "An Oprah Special: Shame, Blame and the Weight Loss Revolution", Winfrey je stala u obranu Ozempicu, a isječke u kojima govori o kontroverznoj metodi mršavljenja objavljeni su u emisiji "Good Morning America".

Oprah je nahvalila lijek te je poručila i kako joj je dosta posramljivanja zbog viška kilograma, ističući i kako želi širiti samo pozitivne misli u svojem novom dokumentarcu.

"Prvo bih voljela da ljudi napokon shvate kako je pretilost bolest, a ne samo stanje uma", govori Oprah u isječku iz dokumentarca, a prikazan je i njezin razgovor s liječnicom Jen Ashton.

"Zaključeno je kako su stanja poput prekomjerne težine i pretilosti kompleksne i kronične bolesti, a ne karakterne mane... Stoga ih se treba i pravilno tretirati", govori liječnica u isječku, u kojem je prikazana i Oprina oduševljena reakcija na njezine riječi.

Dokumentarac je najavila i na svojem profilu na Instagramuž, gdje je objavila nekoliko teaser videa.

Oprah je donedavno inzistirala kako njezino dramatično mršavljenje nije rezultat uzimanja lijekova poput Ozempica ili Wegovyja.

"Ne znam postoji li još jedna javna osoba čija je borba s težinom toliko iskorištena kao moja. Jedna od stvari zbog kojih sam se toliko sramila, pa čak i kad sam prvi put čula za lijekove za mršavljenje, u isto sam vrijeme prolazila kroz operaciju koljena i razmišljala - moram ovo učiniti sama jer ako uzmem te lijekove, to će biti lakši izlaz iz svega. Postoji dio mene koji osjeća da to moram učiniti na teži način, da se moram nastaviti penjati po planinama, moram nastaviti patiti i moram to učiniti tako jer ću inače nekako prevariti samu sebe", ranije je izjavila.

"Ovo je svijet koji je zauvijek posramio ljude zbog prekomjerne težine i svi mi koji smo ga proživjeli znamo da vas ljudi jednostavno tretiraju drukčije, jednostavno to tako rade. A ja sam Oprah Winfrey i znam sve što dolazi s tim i drukčije me tretiraju", poručila je tada.

Podsjetimo, već desetljećima ime Opre Winfrey najpoznatije je voditeljsko ime na svijetu.

Njezin show naziva ''Oprah Show'' emitirao se od 1986. do 2011. godine, punih 25 sezona. Tako je stekla stotine poznatih prijatelja i odradila je neke od najpoznatijih intervjua.

