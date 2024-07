Vidljivo ganuta Celine Dion pojavila se u Parizu, teška bolest nije joj oduzela borbenost i hrabrost

Odlično raspoložena Celine Dion stigla je u Pariz uoči početka Olimpijskih igaraz, gdje se pretpostavlja da će nastupiti.

Legendarna glazbena diva još je u prosincu 2022. objavila da joj je dijagnosticiran rijedak autoimuni neurološki poremećaj, koji uzrokuje ukočenost mišića i nekontrolirane grčeve, no unatoč tome Celine Dion sada se dobro raspoložena pojavila u Parizu uoči početka Olimpijskih igara.

S osmijehom na licu mahala je okupljenim fotografima i obožavateljima.

Celine je nedavno izjavila da bi se voljela vratiti nastupima, a šuškalo se da će nastupati na otvaranju Igara, što još nije potvrđeno, no tako se pretpostavlja s obzirom na njezin dolazak u Pariz.

Celine je o svojoj borbi sa sindromom ukočene osobe progovorila u dokumentarcu u kojem je razotkrila kako izgleda život s tom bolešću.

Objasnila je da je bolest vrlo destruktivna za njezin glas te da se sada bori postići visoke tonove.

"Jako mi je teško to čuti i to vam pokazati. Ne želim da ljudi to čuju", priznala je u dokumentarcu.

U još jednom šokantnom trenutku u dokumentarcu Céline ima mučan 10-minutni napadaj dok joj tijelo pada u krizu tijekom snimanja savjetovanja s medicinskim stručnjacima.

U videu bespomoćno gleda dok je liječnici nježno polažu u udoban položaj i provjeravaju njezine vitalne funkcije.

Nakon što joj je pružena pomoć, pjevačica konačno može sjediti uspravno i pokriti se dekom prije nego što je pred kamerama priznala da joj je neugodno zbog gubitka kontrole nad tijelom.

"Svaki put kad se takvo nešto dogodi, osjećaš se tako posramljeno i, kao, ne znam kako to izraziti, to je samo... znate, kad ne možete kontrolirati vlastito tijelo", rekla je.

Emotivna Celine slomila se pred kamerama, no priznala je da nije odustala od nastavka svoje karijere.

"Još uvijek se vidim kako plešem i pjevam. Uvijek nađem plan B i plan C, znaš. To sam ja. Ako ne mogu trčati, hodat ću. Ako ne mogu hodati, puzat ću. Ali neću stati. Neću stati", priznala je.

Možda ćemo je već ovog vikenda opet vidjeti na pozornici.

