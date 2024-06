Uznemirujući prizori Celine Dion koja se bori s opakom bolesti, slomila se pred kamerama: "Ne možete kontrolirati vlastito tijelo..."

Celine Dion otvorila je dušu u svom dokumentarce gdje je otkrila mučne detalje borbe s opakom bolešću koja je destruktivna za njezin glas.

Prošle godine saznalo se kako velika glazbena diva Celine Dion boluje od sindroma ukočene osobe, koji joj je uvelike promijenio život.

U srcedrapaćujem dokumentarcu, između ostalog, može se vidjeti kako pjevačica ne može zaustaviti suze dok priznaje kako je teška bolest utjecala na njezin vokal.

56-godišnja kanadska superzvijezda objavila je u prosincu 2022. da joj je dijagnosticiran rijedak autoimuni neurološki poremećaj, koji uzrokuje ukočenost mišića i nekontrolirane grčeve, a razotkrivajući stvarnost života s bolešću u svom duboko osobnom filmu, Céline otkriva koliko je bolest destruktivna za njezin glas, gdje čak objašnjava i kako se sada bori postići visoke tonove.

"Jako mi je teško to čuti i to vam pokazati. Ne želim da ljudi to čuju", priznala je.

U još jednom šokantnom trenutku, Céline ima mučan 10-minutni napadaj dok joj tijelo pada u krizu tijekom snimanja savjetovanja s medicinskim stručnjacima.

U videu bespomoćno gleda dok je liječnici nježno polažu u udoban položaj i provjeravaju njezine vitalne funkcije.

Nakon što joj je pružena pomoć, pjevačica konačno može sjediti uspravno i pokriti se dekom prije nego što je pred kamerama priznala da joj je neugodno zbog gubitka kontrole nad tijelom.

"Svaki put kad se ovako nešto dogodi, osjećaš se tako posramljeno i, kao, ne znam kako to izraziti, to je samo... znate, kad ne možete kontrolirati vlastito tijelo", rekla je.

Emotivna Celine slomila se pred kamerama priznajući da nije odustala od nastavka svoje karijere.

"Još uvijek se vidim kako plešem i pjevam. Uvijek nađem plan B i plan C, znaš. To sam ja. Ako ne mogu trčati, hodat ću. Ako ne mogu hodati, puzat ću. Ali neću stati. Neću stati", priznala je.

Nedavno se Dion pojavila i na koncertu Stjepana Hausera u Las Vegasu, gdje ju je naš violončelist pozvao s njim na pozornicu, no ona je odbila, vjerojatno zbog zdravstvenih problema koji su prethodno navedeni.

Što su pričali poslije koncerta pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Stjepan Hauser u zagrljaju svjetske glazbene dive, pogledajte kako je reagirala na izvedbu hita iz Titanica!

Pogledaji ovo Celebrity Celine Dion usred teške borbe šokirala priznanjem o ovisnosti: "Nisam znala da bi me to moglo ubiti..."

Pogledaji ovo inMagazin Glazbena diva napokon progovorila o bolesti s kojom se bori već dvije godine: ''Ranije nisam bila spremna pričati...''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Šuput u haljini koja je jedva pokrila ključne dijelove pokorila Slavoniju: "Ma ti si haljini samo dodatak!"

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Naš najpoznatiji svjetski putnik zabrinuo priznanjem: "Ispod ovog osmijeha krije se borba za koju znaju samo moji najbliži..."