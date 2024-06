Evo o čemu su razgovarali Hauser i Celine Dion, pjevačica ga je čak i upoznala sa svojom obitelji!

Dvorana u Las Vegasu u kojoj je Stjepan Hauser održao koncert bila je prepuna emocija, a cijeli show gledala je i Celine Dion, koja je nakon nastupa razgovarala s našim violončelistom.

Nakon što je hrvatski violončelist Stjepan Hauser održao koncert u Las Vegasu kojemu je nazočila i svjetska glazbena diva Celine Dion, njih dvoje poslije njegova nastupa obavili su razgovor u jednoj prostoriji.

"Čekao sam ovaj trenutak, hvala ti puno što si došla", rekao joj je Hauser, a vidno zadovoljna Celine uputila mu je emotivan zagrljaj.

"Ne mogu vjerovati! Ja sam tvoja velika obožavateljica. Ti kao da ne sviraš instrument, već nešto što ne mogu opisati. Toliko si unesen u svoje izvedbe", poručila mu je pa dodala da vjerno prati njegov rad.

Nakon što su obavili razgovor, Stjepan i Celine zajedno su se fotografirali, potom su čak napravili i zajedničko srce, a pjevačica ga je upoznala i sa svojom obitelji.

U njezinu čast Stjepan je na koncertu odsvirao pjesmu "My Heart Will Go On", prepoznatljivi soundtrack filma "Titanic" koji je ona snimila, a njegova izvedba kultne pjesme posebno je dirnula pjevačicu, koju su preplavila emocije, a kad je pjesma završila, ustala je i zapljeskala Hauseru. Kad je shvatila da publika plješće i njoj, počela se okretati i zahvalila im je te poslala nekoliko poljubaca.

Iako ju je Hauser pokušao nagovoriti da s njim izađe na pozornicu, pjevačica ipak nije pristala.

"Imam san. Moj najveći san je nastupiti s vama", poručio joj je Hauser pa joj potom zahvalio.

"Hvala vam što ste ovdje, nama je to velika čast. Uživajte u ostatku nastupa", rekao je.

Inače, Celine se bori s teškom dijagnozom već dvije godine, a više o tome pročitajte OVDJE.

