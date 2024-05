Glazbena diva napokon progovorila o bolesti s kojom se bori već dvije godine: ''Ranije nisam bila spremna pričati...''

Nakon otkazivanja svjetske turneje, u sklopu koje je trebala doći i u Zagreb, glazbena diva Celine Dion napokon će s javnosti podijeliti detalje svoje zdravstvene borbe. Pjevačici je dijagnosTIcirana rijetka neurološka bolest, zbog koje i dalje ne može na pozornicu. O tome govori u dokumentarnom filmu, za koji je IZašao prvi trailer. Malo je reći kako je najava filma naBIjena snažnim eMOcijama.

Ovaj moćni glas umalo je ugasila vrlo rijetka bolest, zbog koje Celine Dion ne nastupa već četiri godine.



''Dijagnosticiran mi je jako rijedak neurološki poremećaj i nisam bila spremna govoriti o tome prije. Ali sada sam spremna'', govori Celine.

2022. ovoj kraljici moćnih balada, dijagnosticiran je sindrom ukočene osobe, koji pogađa jednu od milijun osoba. Najčešći simptomi su ukočenost i grčevi mišića, koji se s vremenom mogu pogoršati pa osobe ne mogu samostalno hodati. Bilo je potrebno više od desetljeća da njezini simptomi dobiju dijagnozu, nakon koje je otkazala veliku svjetsku turneju, u sklopu koje je trebala doći i u Zagreb.



''Nije teško odraditi koncert, teško ga je otkazati. Svaki dan naporno radim, ali moram priznati da se borim. Toliko mi to nedostaje. Nedostaju mi ljudi. Ako ne mogu trčati, hodat ću. Ako ne mogu hodati, puzat ću'', kaže.

Iako priznaje, nije pobijedila bolest, naučila je kako se boriti sa simptomima, vježbom i liječenjem. O čemu više otkriva u dokumentarnom filmu ''Ja sam: Celine Dion'', koji izlazi 25. lipnja.



''Kada snimaš u studiju, to zvuči super. Ali izvedba uživo je još bolja. Mislim da smo stvorili vlastitu čaroliju'', kaže Celine.

Uz brojne uspješne hitove i više od 200 milijuna prodanih ploča, njezina najpopularnija pjesma i danas je My heart will go on, iz filma Titanik, koju umalo nije snimila. Dapače, na prihvaćanje ponude nagovorio ju je pokojni suprug Rene.



''Došla sam i otpjevala je samo jednom, čuli ste demo snimku, samo jednom sam je otpjevala. Na albumu je demo snimka i oni su dodali orkestar. Drago mi je da me nitko nije slušao kad sam rekla da je ne želim snimiti. Sva sreća da me nisu poslušali. Evo me, pjevam je pred okupljenim mnoštvom, 20 godina kasnije i pomislim OK. Mislim da se moram uhvatiti za nešto. Vidim roditelje i djecu kako se zagrljeni njišu i fotografiraju, odjednom se zvuk počne stišavati i pomislim: ''Ajme, imamo tehničke probleme!'' Ali čujemo kako svi pjevaju, poput najvećeg zbora. Ti ljudi ovdje večeras, oni su to napravili'', ispričala je.

U lipnju, kada dokumentarac ugleda svjetlo dana prvi put dobit ćemo uvid u njezin dom i vidjeti najranjiviju verziju glazbene dive.

