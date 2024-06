Stjepan Hauser u zagrljaju svjetske glazbene dive, pogledajte kako je reagirala na izvedbu hita iz Titanica!

Na spektakularnom koncertu Stjepana Hausera pojavila se i svjetska diva Celine Dion, koja je nedvojbeno uživala u njegovu nastupu.

Hrvatski violončelist Stjepan Hauser održao je koncert u Las Vegasu kojemu je nazočila i svjetska glazbena diva Celine Dion, a obožavatelji su je dočekali velikim ovacijama.

U njezinu čast Stjepan je odsvirao pjesmu "My Heart Will Go On", prepoznatljivi soundtrack filma "Titanic" koji je ona snimila.

Njegova izvedba kultne pjesme posebno je dirnula pjevačicu, koju su preplavila emocije, a kad je pjesma završila, ustala je i zapljeskala Hauseru. Kad je shvatila da publika plješće i njoj, počela se okretati i zahvalila im je te poslala nekoliko poljubaca.

Iako ju je Hauser pokušao nagovoriti da s njim izađe na pozornicu, pjevačica ipak nije pristala.

"Imam san. Moj najveći san je nastupiti s vama", poručio joj je Hauser pa joj potom zahvalio.

"Hvala vam što ste ovdje, nama je to velika čast. Uživajte u ostatku nastupa", rekao je.

Ipak, kasnije se s njime družila u posebnoj prostoriji. Rekla mu je kako je njegova velika obožavateljica te da je oduševljena njegovim sviranjem.

Inače, Celine se bori s teškom dijagnozom već dvije godine, a više o tome pročitajte OVDJE.

