Celine Dion usred teške borbe šokirala priznanjem o ovisnosti: "Nisam znala da bi me to moglo ubiti..."

Celine Dion otvoreno je priznala kako je uoči svoje dijagnoze postala ovisna o lijekovima, a s vremena na vrijeme si je samo povećavala doze.

Prošle godine saznalo se kako velika glazbena diva Celine Dion boluje od sindroma ukočene osobe koji joj je uvelike promijenio život.

Među šokantnim vijestima je i ta da pjevčica bila ovisna o lijekovima za ublažavanje grčenja mišića. U emisiji za NBC News, pjevačica je otkrila da je dnevno zbog bolova uzimala i po 90 miligrama valiuma, što može biti smrtonosna doza.

Bio joj je to prvi televizijski intervju nakon dijagnoze.

"Nisam znala da bi me to moglo ubiti. Uzela bih, na primjer, prije nastupa 20 miligrama valiuma i dok bih došla od garderobe do backstagea, već bi nestao", priznala je pjevačica.

Otkrila je i da se njezino tijelo počelo navikavati na lijek pa bi ubrzo ponovo osjećala bol, što je na kraju dovelo do povećavanja doze.

Tijekom pandemije doktor joj je pomogao da se riješi ovisnosti. Priznala je samoj sebi da velike doze lijekova ne mogu pomoći pri rješavanju poslovnih obaveza i ublažavanju emocionalne boli koja je nastala nakon smrti supruga.

Podsjećamo, da nešto ne valja, Celine je primijetila još 2008. tijekom njezine svjetske turneje ''Taking Chances''. Tada joj je glas počeo drhtati kod visokih tonova.

''Borila sam se kontrolirati. Mogla sam otpjevati visoko, no onda bi mi se glas ''razbio'' u nekim grčevima. Učinila sam ono što bi svatko trebao napraviti - otišla sam liječniku.''

Nedavno je izašao dokumentarac u kojem je Celine u suzama govorila o svojoj bolesti i obećala fanovima da će dati sve od sebe da se oporavi.

