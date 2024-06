Uništen prvi portret kralja Charlesa, pogledajte kako izgleda nakon što su ga preuredili aktivisti

Aktivisti su izazvali brojne reakcije nakon što su preuredili portret kralja Charlesa. U nastavku pogledajte o čemu je riječ.

Aktivisti udruge za prava životinja Animal Rising uništili su prvi službeni portret kralja Charlesa III, koji je izložen u galeriji Philip Mould u Londonu.

Kraljevo lice aktivisti su prekrili likom iz animiranog filma i dodali natpis: "Pogledajte okrutnost na farmama RSPCA" kao "riječi" koje izgovara monarh.

Ovaj potez tumači se kao vandalizam, a velik broj korisnika društvenih mreža nizao je brojne reakcije na spomenutu situaciju. Na X-u prevladavaju zaključci da je ovaj potez krajnje neprimjeren.

‼️BREAKING: No Cheese Gromit! King Charles Portrait Redecorated‼️ @RoyalFamily



‼️Find out why King Charles, Patron of the RSPCA should ask them to drop the Assured Scheme -> https://t.co/KTZwbikAaV 👈 pic.twitter.com/3pbemlZCE0