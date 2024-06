Ovaj video širi se brzinom munje: Kraljica Camilla nije pružila ruku prvoj dami Francuske, pogledajte njezinu reakciju!

Iako ne postoje obvezni kodeksi prilikom susreta s članovima kraljevske obitelj, snimka gdje kraljica Camilla nije pružila ruku prvoj dami Francuske proširila se društvenim mrežama.

Nedavno se kraljica Camilla pojavila na obilježavanju Dana D u Normandiji gdje se susrela s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njegovom suprugom Brigitte.

Situacija koja se širi društvenim mrežama je kada su Brigitte i Camilla polagale vijence na spomenike, a ono što je sve nasmijalo bilo je kada je prva dama Francuske pružila ruku kraljici.

Međutim, Camilla ju je potpuno izignorirala te je svoju ruku mirno držala uz tijelo, a Brigitte je potom svoje ruke prekrižila.

Once again, the British media is clutching onto outdated royal protocol to shield Queen Camilla from scrutiny. The statement from the BM reads: "In an awkward moment, Brigitte Macron broke royal protocol by attempting to hold Queen Camilla's hand at the D-Day ceremony.” But let's… pic.twitter.com/XPAgfJmzHV