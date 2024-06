Za velikog Duška Valentića kolege glumci imaju samo riječi hvale: ''Bio je specifičan, uvijek za zezanciju, ljudi su ga po tom pamtili...''

Jučer nas je napustila još jedna glumačka legenda, popularni Papundek iz "Velog mista", Duško Valentić. Poznati glumac preminuo je u 75-oj godini. U idućim minutama prisjetit ćemo se ovog talentiranog glumca zaraznog osmijeha.

Još jedno mjesto u prvim redovima velikana domaće glumačke scene, ostaje prazno. Napustio nas je Duško Valentić. Nakon iznenadne bolesti, preminuo je u 75. godini. Posljednji film snimio je prošle godine:

''Nažalost nije mi iznenađenje jer pratim već mjesec dana njegovo zdravstveno stanje. Igrom slučaja igrali smo zadnji njegov film "U zagrljaju rijeke" koji je simboličan i koji govori o odlasku i on ga je toliko srčano igrao toliko je bio zaigran čvrst jak još uvijek talentiran još uvijek moćan glumački'', govori glumac Goran Grgić.

Glumac će trajno ostati zapamćen po brojnim ulogama, najviše one Papundeka u ''Velom Mistu'', ali i brojnih drugih.

Glumio je i u serijama Nove TV - Najbolje godine, Zlatni dvori i Kumovi. Gavella je bila njegov kazališni dom. Ondje je odglumio više od stotinu uloga, među ostalim jednu koja mu je najviše prirasla srcu.

''Zbog mog lokalpatriotizma kao lice, dal mi je najbliži ili mi je najdraži Đuka Begović'', rekao je Duško jednom.

Zarazna energija, vedar duh i osmjeh, ono je po čemu će ga mnogi pamtiti.

''Imao je tu isto sreću što je sam priznao da su ga od početka pokupili i film i serije i da su ga ljudi prepoznavali po tom. Bio je specifičan, vitak, okretan duhovit, uvijek za zezanciju'', rekao je Siniša Ružić.

Za njega su godine bile tek pitanje duha. Govorio je da će on vjerojatno umrijeti mlad, jer je još s 27 godina, potrošio smrt. O iskustvu kada je u vojsci preživio kliničku smrt govorio je i za In Magazin.

''Odlazak je nešto što je, ja sam doživio kao najdivniju stvar na svijetu koja mi se desila! Uvjetno rečeno jedva čekam da mi se to ponovo dogodi, to je toliko lijepo! Mislim da me još više približilo ljudima, u tom smislu me promijenilo, ali ne vidim razloga, ja nisam našao razloga da bi me to približilo vjeri!"

A upravo ljudi, oni za koje je igrao uloge, kolege, kojima je pomagao i dijelio strast prema glumi i životu, pokretale su ga da radi. I zato ćemo ga pamtit po vječnom optimizmu i zaraznom osmijehu.

