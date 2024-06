Mate Bulić podijelio lijepe novosti iz Thompsonove obitelji: "Sve je to napravilo neku mirniju atmosferu"

Vodice su ovog vikenda bile centar zabavne glazbe. Na revijalnom festivalu predstavljene su pjesme koje će se slušati ovog ljeta. O čemu naše zvijezde razgovaraju kada se sretnu i koji je bio najemotivniji trenutak večeri, za IN magazin otkriva Hrvoje Krolo.

Vodička Riva 16. put zaredom pretvorena je u pozornicu na kojoj su se predstavile pjesme uz koje ćemo uživati ovog ljeta. Među 40tak izvođača koji su se izmjenjivali na pozornici, publiku je oduševio i Miroslav Škoro koji je ujedno dobio priznanje za izvođača godine.

"Uvijek je sto super, normalno jer da je dobio netko drugi baš bi bio ljubomoran. Urodilo je jer sam baš radio puno zadnjih godinu dana i dobio sam ovo vrijedno priznanje", pohvalio se Miroslav Škoro.

Nisam je bez korijena – naziv je dueta koji su otpjevali Frano Pehar i Mate Bulić. Ovo je njihova druga suradnja koja ponovno miriše na hit. A ultimativni hit najava je koncerta na kojem će ujediniti snage Mate Bulić, Dražen Zečić i Thompson, koji će se nakon 2 godine vratiti na pozornicu.



Mate Bulić otkrio je i je li se čuo s Thompsonom i je uzbuđen zbog njihovog koncerta u Imotskom.

"Čujemo se svaki dan, ja moram reći da je moj kum Ante imao operaciju koja je jako uspjela i to me raduje. Tako da je sve to napravilo neku mirniju atmosferu i na njegovoj strani i nama koji ga okružujemo", rekao je Bulić.

Pjesmom koja je nastala prije dva desetljeća - Noćas te ostavljam - publici se predstavila uvijek nasmijana i raspoložena Marina Tomašević, koja nam je uz Duška Lokina otkrila o čemu se razgovara iza pozornice.



"Teme su moja generacija: E dida si, ma e baka si haha Kako unuče? Šta ono imaš ti unuku? " otkrila je.

" Kako zdravlje, di si, šta si? Haha uobičajene formalnosti", nadovezao se Duško Lokin.

Festivalsku pozornicu dodatno su zapalile Nives Celzijus, Žanamari Perčić koja je predstavila novi modni dodatak ali i Lidija Bačić s pjesmom Gram ljubavi, koja govori o nesretnoj ljubavi, što kod Lidije priznaje nam, nikad nije bio slučaj.



"Kod mene je uvik bilo sve dobro, u ljubavi nikad loše, kad je trajalo, trajalo je kad je završilo – završilo je", rekla je Lidija.

"Stavila sam ih da vidim svoju publiku i moram ti reći da sam jako zadovoljna i ljudi bili ste ludilo i dobro sam vas vidjela", objasnila je Žanamari zašto je nastupila s naočalama.

"Pjesma je šaljiva, onako malo na tragu karanfila, malo dvosmislena", rekla je Nives o svojoj novoj pjesmi.

Najemotivniji trenutak večeri bio je izlazak na pozornicu Snježane Dujmić, supruge Rajka Dujmića, koji je i autor pjesme - Bilo je dana.



Snježana je otkrila bi li Rajko bio ponosan.

"Da, rekao bi bravo ženo. Vrijeme ne liječi rane samo se s vremenom naučiš živjeti i sigurno je tako svakome. Nekad je lakše nekad je teže. Ali život ide dalje i to je dio njega nažalost", kazala je.

A i festival u Vodicama ide dalje, organizatori najavljuju kako će iduće izdanje nadmašiti sva očekivanja.

