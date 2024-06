Damir Kedžo ekskluzivno za In Magazin progovorio o bolesti s kojom se bori: ''Otkrio sam sasvim slučajno, drugi oko mene su skužili da sam...''

Damir Keždo u velikom je stilu proslavio 37. rođendan. Publiku je počastio koncertom u metropoli, ali i novom pjesmom. Talentirani glazbenik našoj je Anji Beneti ekskluzivno povjerio s kojim se zdravstvenim problemima nedavno suočio.

Damir Kedžo u središtu metropole priredio je rođendanski party za pamćenje. Oduševljena publika, koja je do dugo u noć pjevala njegove hitove, bio je najljepši rođendanski poklon koji je mogao zamisliti. S obzirom na to da je proslavio tek 37, možda će vas iznenaditi njegova rođendanska želja.

"Znam da to zvuči ful klišej i ful glupo, i zapravo mi je bilo glupo u dvadesetima, ali kad kreneš imati nekih problema sa zdravljem, shvatiš da ti je zdravlje najbitnije, tako da sam si to poželio."

"Imam inzulinsku rezistenciju tako da tu ima monitor koji mi prati šećer u krvi, tako da to balansiramo uspješno…'', otkrio je ekskluzivno.

Da pati od poremećaja koji je jedan od vodećih faktora rizika za razvoj dijabetesa tipa 2, otkrio je slučajno.

"Zapravo nisam skužio ja nego ljudi oko mene. Konstantan umor, anksioznost, promjene raspoloženja, pa pojedeš nešto, pa ti se stalno spava. Kod mene bi se manifestiralo da bi minutu nakon što pojedem ručak, baš bi mi se počelo spavati do te mjere da bi mi se mantalo..."

Zbog svega je slatkišima i nezdravim namirnicama odlučio reći zbogom.

"Moram priznati da kad pojedeš takvu vrstu hrane da se zbilja osjećaš bolje, da nije to neka floskula. Stvarno šećer nije najbolja namirnica s kojom možeš hraniti svoje tijelo...''

No zato je glazba idealna hrana za dušu. Zna to dobro i ovaj glazbenik, koji je počeo pjevati kad je imao samo tri godine.

''I tamo negdje sa četiri, pet godina, kako je samostan od časni dosta blizu naše kuće, a moja mamica i djed su bili jako dobri sa časnom Valentinom. Ona me zapravo prva nekako ubrala, skužila me i uzela me i stavila u crkveni zbor. Ona me naučila pjevati i to dugujem njoj dan danas."

Mići Damir iz crkvenog zbora, u kojem je pjevao do svoje sedamnaeste, izrastao je u jednog od najperspektivnijih pjevača mlađe generacije. Publiku je upravo počastio novim singlom ''Tajna mojih pobjeda''.

"Ono što mogu reći da mi je najveća pobjeda je opstajanje jer znam jako puno ljudi koji su mi bili kolege, a ne bave se više ovim poslom."

Pobjedniku Dore 2020. smiješila se i međunarodna karijera. 2010. osvojio je Grand Prix na festivalu u Bjelorusiji, a 2015. pobjedu je odnio i u Rusiji, na festivalu koji je tada pratilo 100 milijuna ljudi.

"Ja sam imao ponudu da snimim u Rusiji album nakon te cijele priče uz nagradu koja je bila izdašna, međutim ja sam taj novac odlučio potrošiti u Švedskoj u studiju na neke pjesme koje su trebale izaći van. Sad nešto pregovaramo da ih izbacimo jer su naravno na engleskom, ali nikad se nisam mogao vidjeti da živim negdje gdje nije Hrvatska. "

Svoju Hrvatsku volio bi predstavljati na Eurosongu.

"Koliko sam puta bio na Dori, mislim da mi je Eurosong postao fetiš. Meni je velika želja otići jednog dana na Eurosong i tamo ostvariti jako dobar rezultat. Tako da čekamo pravu pjesmu..."

Jer Kedžo, baš kao u stihovima nove pjesme, od sebe uvijek daje sve!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zanosna mama poznatog Hajdukovca odvažila se na akciju vrijednu aplauza: "Imala sam osjećam da skačem direkt na stijene..."

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Hana Huljić podijelila preslatke snimke kćerkice Albe i rastopila sve redom: "Najslađa na svijetu!"