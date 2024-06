Mario Roth otkrio nam je kako se snašao u prvoj ulozi člana žirija, a sjećate li se da se natjecao u našem talent-showu? ''Da mi je netko tada rekao...''

Mario Roth za naš portal prokomentirao je ovogodišnju sezonu ''Tvoje lice zvuči poznato'' u kojoj se prvi put našao kao član žirija, a proteklog vikend sa svojim bendom doživio je i još jedan uspjeh.

Iza Marija Rotha uspješna je sezona emisije ''Tvoje lice zvuči poznato'', a s grupom Vigor s kojom pjeva već godinama probio je led i na ovogodišnjem CMC festivalu u Vodicama gdje je za naš portal komentirao hit-emisiju, ali se prisjetio i svojih glazbenih početaka.

Mario i ostali članovi benda otvorili su ovogodišnji CMC festival u Vodicama 7. lipnja i hitovima rasplesali vodičku publiku, a obzirom da su na ovu pozornicu stali prvi put, otkrio nam je jesu li bili pomalo nervozni.

''Kad radiš ovaj posao nekih 24 godine, onda zapravo treme više nema. Nekako to postane tvoj životni stil, jednostavno se saživiš s pozornicom i publikom. Mnogi su me pitali što smo čekali do sada. Pa u životu uvijek postoji vrijeme i mjesto za neke stvari, i evo nakon punih 16 godina koliko postoji ovaj festival grupa Vigor je konačno došla na vodičku pozornicu, mokar sam do gole kože, ali to je samo znak da, kada radiš nešto svojim srcem onda to izgleda ovako'', ponosan je Mario.

Prije nekoliko dana završila je i osma sezona ''Tvoje lice zvuči poznato'', a Mario je njome itekako zadovoljan.

''Ja mislim da je ovo neka povijesna sezona. To je jedan show kojeg hrvatska, ali i bosanska publika obožava i velika gledanost je samo dokaz koliko su se ljudi zaželjeli zabavnih formata koji te ni sa čim ne opterećuju i da se nedjeljom kad se ljudi pripremaju za novi radi tjedan mogu opustiti, nasmijati, čak i zaplakati. Koliko god se tu radilo o imitacijama, to je show koji sa sobom nosi neke emocije i to smo ove sezone i vidjeli. Užasno se veselim novoj sezoni'', rekao je.

Izdvojio je i neke nastupe koji su njemu bili najbolji.

''Imam ih nekoliko. Marija Kolb kao Sia, naravno kao grupa Vigor i Mario Roth, Alen je bio izvanredan kao Gabi Novak, kao Massimo, kao Tony Cetinski, Faris mi je bio urnebesno smiješan kao Raffaella Carra. Hvala Bogu pa postoji YouTube gdje ti s nekim odmakom vremena možeš pogledati te sjajne transformacije, ja do dan danas gledam neke imitacije Maria Petrekovića, mog prijatelja Damira Kedže, jer ih je nemoguće zaboraviti. Ali to su neke stvari koje u meni izazivaju radost i sreću jer živimo u nekom vremenu gdje je sve postalo loše, sve je crno, sve je sivo i boje su se izgubile i TLZP je pravi format za podizanje raspoloženja i neizmjerno se veselim svemu što dolazi.''

Mariu je ovo bila i prva uloga kao član žirija.

''Moram biti iskren nisam se nikada dosada našao u toj ulozi, dvaput sam dosad bio kandidat. Kad sam završio 2017. prvi put i onda su me 2021. godine ponovno pozvali, mnogi su me pitali: ''Bože, Mario kako ti se da tamo presvlačiti, šminkati, perike'', a ja sam rekao: ''Vidite ljudi, dobre prilike se u životu nikada ne smiju propuštati. Život je prekratak i prebrz i dobro da nisam to odbio jer me to eto dovelo i do člana žirija.''

''To je takav format, sinergija mene, Minee, Enisa i Gorana se baš sudarila i mislim da su ljudi to i prepoznali, mi smo ljudi koji, iako smo ostvareni u svim životnim područjima, mi smo normalni, mi smo opušteni, prirodni, nema glumatanja, sve što nam je na srcu mi smo pokazali'', rekao je.

A prisjetio se i svoje prošlosti. Naime, Roth se još prije dva desetljeća i natjecao u našem showu ''Story Supernova'', a mi smo ga pitali što mu je bilo izazovnije, biti kandidat ili član žirija.

''Jao, prije 21 godinu! Mene pola životnog vijeka veže za Novu TV. Da mi je netko rekao 2003. da ću 2024. biti dio te ekipe, ne bih mu vjerovao, ali to je to što sam rekao, svemu treba dati priliku'', rekao je pa kroz smijeh dodao:

''Najlakše je naravno sjesti za onaj stol i gledati druge kako se muče, a ti svemu tome daš svoj neki obol, neko mišljenje i ovaj zadatak je definitivno najlakši do sada!''

