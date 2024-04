Minea se provodila s kolegom iz hit-showa, čak su se i modno uskladili: "Najbitnije je da se volimo!"

Renata Končić Minea In Magazin

Renata Končić Minea i Mario Roth zajedno su došli na jednu rođendansku proslavu koja je okupila brojna poznata lica.

Članovi žirija showa "Tvoje lice zvuči poznato", pjevačica i voditeljica Renata Končić Minea te frontmen grupe Vigor Mario Roth, zajedno su bili na proslavi rođendana časopisa HELLO! Hrvatska u zagrebačkoj Laubi, koja je okupila brojna poznata lica.

Minea i Mario za ovu su se prigodu i modno uskladili te su se tako istaknuli u masi. Minea je bila sva u bijelom, Mario u crnom, a u izlasku su ih ulovile i kamere IN magazina.

"Mi smo ti jin i jang, ja njega zovem braco, on mene zove seka, on je crno, ja sam bijelo, odnosno nekad i obrnuto, ali ono što je najbitnije je da se volimo", rekli su za IN magazin.

Iz izlaska su se oglasili i na društvenim mrežama, gdje su objavili zajedničke fotografije, a Minea se pohvalila i svojim stajlingom, za koji je odbila brojne komplimente.

Evo i što nam je Minea ranije ispričala o svojem odnosu s Rothom.

"S Marijem Rothom baš sam jako dobra, prijatelji smo privatno. Što se njega tiče, on mi je tu desna ruka, kao moj brat. Tako i nekako u privatnom životu imam osjećaj da smo kao brat i sestra po svim našim odnosima i njega jako, jako volim i cijenim njegovo mišljenje. On će mi tu možda biti nekakav najveći oslonac", rekla je uoči početka 8. sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato", u kojem uz nju i Marija, u žiriju sjede još i Goran Navojec te Enis Bešlagić.

"Gorana znam od prve sezone, kad sam ja sudjelovala u showu, on je bio jedan od članova žirija. On je tu najduže, ima najviše iskustva i isto tako ću vjerojatno dobiti nekakve dobre savjete od njega, tako da se njemu isto jako veselim. A Enis je netko koga vidite i onda vam ta osoba automatski mami osmijeh na lice, njemu se posebno veselim zato što je on hodajući smijeh", rekla nam je Minea o svojim kolegama iz hit-showa.