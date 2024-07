Čak 45 godina starijeg rokera zavela je u knjižari: U početku ga se sramila, a sad ga ne ispušta iz ruku!

Ljubav osnivača Led Zeppelina Jimmyja Pagea već godinama puni medijske stupce, ali ni zli jezici nisu naškodili romansi s 45 godina mlađom Scarlett Sabet.

Jimmy Page, osnivač kultnog Led Zeppelina, već je deset godina u sretnoj vezi sa Scarlett Sabet, koja je od njega mlađa 45 godina, a gdje god se pojave zajedno, ukradu sve poglede.

Iako i svojoj romansi ne govore puno, u javnost često izlaze zajedno, a nježnim dodirima i pogledima jasno svima daju do znanja kako su zaljubljeni poput tinejdžera.

80-godišnji Page i Sabet upoznali su se 2014. godine u jednoj londonskoj knjižari u kojoj je ona čitala svoju poeziju.

"Tvoje pjesme režu poput noža", rekao joj je tada slavni glazbenik i među njima je odmah zaiskrilo.

Ipak, ispočetka nije sve teklo glatko i 35-godišnjoj Scarlet je bilo prilično neugodno zbog medijskih napisa o njihovoj vezi.

"Sve je to zanimljivo jer na papiru izgleda kao velika razlika u godinama, no sve se promijeni kada stane ispred mene. Vjerojatno će se mnogi složiti da sam učinila neobičan izbor kada su dečki u pitanju. U početku mi je bilo neugodno i, iskreno, sramila sam se svega", priznala je jednom za Daily Mail, no dodala je i kako je sada sretna što ima Jimmyja u svojem životu.

