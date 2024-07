Možete li pretpostaviti koliko Desingerica dobije novaca za jedan nastup? Od ove cifre sigurno će vam se zavrtjeti u glavi!

Već je poznato da Desingerica često svojim nastupima izazove burne reakcije, a sada kruže i informacije njegova honorara.

Srpski izvođač Dragomir Despić Desingerica često privlači pažnju, ali i osude svojim nastupima.

Njegovi rituali na pozornici kada djecu udara tenisicom poglavi i naziva to "krštenjem" nerijetko izazovu burne reakcije javnosti, a nedavno je i šokirao nastupom izlazeći iz mrtvačkog lijesa na sceni.

Iako je više puta šokirao ponašanjem na nastupima, nadmje samog sebe kada je na nastupu pljuvao jednoj devojci u usta.

Kako doznaje Espreso, izvor koji je blizak Desingerici tvrdi da reper uzima ogroman novac po nastupu.

"Ma sve je počelo od one patike i udaranja. Tad su vlasnici klubova počeli da ga nenormalno često zovu da nastupa jer su vidjeli da može lagano napuniti klub. Djeca i tinejdžeri su otkinuli za njim", počeo je izvor za Espreso pa dodao:

"U početku je uzimao 500 eura, a sad zarađuje kao da je Čola. Kako sam čuo od njegovih prijatelja, sada mu je honorar negdje između 10.000 i 15.000 eura. Ma to su ogromni novci. On je pun do kraja godine, ljetna sezona mu je najjača".

Podsjetimo, Desingerica je u samo godinu dana otkako je počeo svoju karijeru postigao velik uspjeh. Prošle je godine s Lukom Bijelovićem, poznatim kao Pljugica, objavio prvi singl ''Kucci Kucci'', a osim ove ima i još nekoliko poznatih pjesama poput ''Ccokolada'', ''Flecc'', ''Merccedecc'', ''Đuskavacc'', a sve u svojim nazivima imaju prepoznatljiva dva slova C.

Njegova nova pjesma nedavno je zasjela na vrh YouTube trendinga u Hrvatskoj. Riječ je o singlu ''Ccuti'', duetu sa srpskom pjevačicom Zerom.

No, osim pjesmama, najviše pozornosti privlači svojim nastupima, koje mnogi smatraju uznemirujućima. OVDJE pogledajte zašto.

