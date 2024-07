Srpski pjevač koji izaziva burne reakcije opet je zgrozio novom izjavom: "Žena ne voli kad pljujem ljudima u usta, a roditelji su mi velika podrška..."

Već je poznato da Desingerica ima posebne izvedbe na svojim nastupima, a nedavno je otkrio podržava li ga obitelj u njegovim glazbenih pothvatima.

Srpski izvođač Dragomir Despić Desingerica često privlači pažnju, ali i osude svojim nastupima.

Njegovi rituali na pozornici kada djecu udara tenisicom poglavi i naziva to "krštenjem" nerijetko izazovu burne reakcije javnosti, a nedavno je i šokirao nastupom izlazeći iz mrtvačkog lijesa na sceni.

Kada se kontroverzni glazbenik Dragomir Despić Desingerica pojavio na pozornici i počeo udarati djecu po glavi na nastupima govoreći da je to "krštenje", izazvao je pregršt burnih reakcija. Dok klinci lude za njim i pune klubove u kojima nastupa, nakon svakog njegovog nastupa se društvenim mrežama nižu brojni negativni komentari.

Unatoč svemu, pjevač tvrdi da mu je obitelj najveća podrška, ali priznao je da su njegovi najbliži bili skeptični na početku karijere, piše Mondo.

"Roditelji su mi velika podrška. U početku su bili malo skeptični, ali nisam im puno pokušavao objašnjavati. Znao sam kamo to ide i kako će ispasti. Cijeli sam život radio gluposti... Moji su naviknuti na te stvari, samo su na vulgarnosti malo reagirali, ali mogli su biti ponosni od samog početka" rekao je pa otkrio zašto supruga nije bila s njim u Budvi.

"Nevena je kod kuće, čuva bebu. Nisam ljubomoran što je sama jer nemam razlog, ne da mi povod da budem ljubomoran. Nisam bio u situaciji da sam prevaren i ne znam što bih radio u toj situaciji, ne želim ni razmišljati o tome. Ona nije ljubomorna, ali joj smetaju neke moje stvari. Kada pljujem u usta ljudima, to joj smeta, iako ja ne radim ništa loše. Radim sve što me čini sretnim na toj bini i ona je to prihvatila", priznao je.

Također je otkrio da sve ono što radi na pozornici smatra normalnim.

"Ne radim ništa loše, svaki put mijenjam scenski nastup, ja to radim spontano. Kako mi dođe, tako se ponašam. Ne mogu reći što je najluđe što sam radio, jer je meni sve normalno. Iskreno, sve je kako treba, ja to tako radim. To je posao i tako se radi posao", poručio je.

Inače, njegova nova pjesma nedavno je zasjela na vrh YouTube trendinga u Hrvatskoj. Riječ je o singlu ''Ccuti'', u duetu sa srpskom pjevačicom Zerom.

Podsjetimo, Desingerica, pravog imena Dragomir Despić, je u samo godinu dana otkako je počeo svoju karijeru postigao velik uspjeh. Prošle je godine s Lukom Bijelovićem, poznatim kao Pljugica, objavio prvi singl ''Kucci Kucci'', a osim ove ima i još nekoliko poznatih pjesama poput ''Ccokolada'', ''Flecc'', ''Merccedecc'', ''Đuskavacc'', a sve u svojim nazivima imaju prepoznatljiva dva slova C.

