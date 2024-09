I u 62. godini legendarna Pipi djevojka izgleda nestvarno dobro, nove fotke u badiću to itekako dokazuju!

Ana Sasso kraj sunčanih ljeta obilježila je nizom fotografija u kupaćem kostimu na svom Instagramu.

Bivša Miss Jugoslavije i legendarna Pipi djevojka Ana Sasso svojim izgledom nikako ne odaje da joj je 61 godina, a dokaz tome su njezine najnovije fotografije u kupaćem kostimu koje je objavila na svom Instagramu kako bi obilježila kraj sunčanih, ljetnih dana.

Pozirala je u kupaćem kostimu, a mnogi su se složili da bi istu reklamu bez problema mogla snimiti i danas.

U prilog njezinu mladolikom izgledu idu i rezultati analize sastava njezina tijela, kojima se ove godine pohvalila na svojem profilu na Instagramu.

"Ako ovo nije razlog da budem sretna, ne znam što je. Naime, danas sam bila na analizatoru sastava tijela MC-780 i zdravstveni monitor kaže svašta nešto lijepo i dobro. Mene su oduševile sve analize, ali podatak da po njemu u metaboličkim godinama imam 45 godina je sjajan!!! Rekli su mi, s obzirom na to da nisam pila dovoljno tekućine posljednjih dana, da bi rezultat bio još bolji, no ja sam prezadovoljna i s ovim!" ponosno je napisala.

Ana nam je također prošle godine na Splitskom festivalu otkrila i koja je tajna njezina besprijekornog i mladolikog izgleda u šezdesetima.

"Ja sam uvjerenja da kad vam je nutrina čista i topla, da to izlazi i van. Ja mislim da je to to. Dobro, mi se žene volimo i malo bocnuti nečime, to je normalno u mojim godinama. A što se tiče moje fizike, ja vježbam. Ne svaki dan, dva-tri puta tjedno, a za mene i moje godine sasvim dovoljno", rekla nam je tada Ana.

Podsjetimo, Sasso je 1982. godine izabrana za Miss Jugoslavije, a godinu dana nakon toga snimila je nezaboravnu reklamu za Pipi i postala seks-simbol.

Splićanka je ostvarila i dobar uspjeh na izboru za Miss svijeta u Londonu, na kojem se našla među 15 polufinalistica.

