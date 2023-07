Naša legendarna misica zapjevala na pozornici nakon više od 30 godina, a evo i što danas kaže o reklami zbog koje je postala seks-simbol!

Ana Sasso zapjevala je na večeri posvećenoj glazbenom stvaralaštvu Nenada Vilovića u sklopu Splitskog festivala 2023.

U subotu je u sklopu Splitskog festivala 2023. održan koncert "Ništa kontra Splita" posvećena glazbenom stvaralaštvu Nenada Vilovića čije s hitove pjevali razni izvođači.

Tim se povodom na pozornicu popela i naša legendarna misica te Pipi djevojka Ana Sasso koja je sa Žarkom Mamulom i klapom Partenca izvela pjesmu "Oli bilo oli crno".

S Anom smo razgovarali nakon njezina nastupa, a za početak se prisjetila svoje glazbene karijere.

"Ja sam se početkom 80-ih bavila glazbom ozbiljno, snimila sam LP i upravo sam radila sa Nenadom Vilovićem. Dakle, on je bio autor svih mojih tekstova i pjesama i napravili smo cijeli album", ispričala nam je Sasso.

"Meni je glazba bliska jer je u mojoj obitelji dosta glazbenika. Nisu oni sad toliko poznati, ali uglavnom svi su glazbenici. Moj tata recimo svira gitaru, pjevao je u klapama. Dakle, mene je to pratilo kroz cijeli život i nije me bilo ništa strano, a i sama sam imala neki talent, išla sam i u muzičku školu, smjer klavir", pohvalila se.

Iako je od njezina zadnjeg nastupa na pozornici prošlo je puno godina, Ana je izgledala i zvučala kao da se s nje nikada nije ni makla.

"Ja mislim 1987. da sam zadnji put nastupala", prisjetila se.

Njezina glazbena strana manje je poznata javnosti i ljudi je uglavnom pamte kao Miss Jugoslavije za 1982. godinu i po legendarnoj reklami, koja joj je prije više od 40 godina donijela titulu seks-simbola, a i danas svojom pojavom mami uzdahe te izaziva nevjericu.

"Ja sam uvjerenja kad vam je nutrina čista i topla da to izlazi i na vani. Ja definitivno mislim da je to- to. Dobro, mi se žene volimo i malo bocnuti s nečim, to je normalno u mojim godinama. A što se tiče moje fizike, ja vježbam. Ne svaki dan, 2-3 puta tjedno, a za mene i moje godine sasvim dovoljno", otkrila nam je tajnu svojeg izgleda Ana koja sebe opisuje kao skromnu, iskrenu, odanu, srčanu i osobu punu ljubavi.

A s obzirom na to da se sa 60 godina još može pohvaliti figurom kao u danima najveće slave, upitali smo je i bi li danas ponovila svoju reklamu za Pipi.

"Pa bi. Vjerujte da bi, zašto ne", priznala nam je Ana, a uvjereni smo i da bi mnogi bili sretni da se to dogodi.

