Bivši suprug jedne od najljepših Hrvatica iskreno nam se raspričao o njihovom iznenadnom razvodu: ''Ostali smo u dobrim odnosima, ali...''

Faris Pinjo nastupio je na Večeri mladih izvođača Splitskog festivala s pjesmom "Za nju", a nama je otkrio kome ju je posvetio te je progovorio i o razvodu od Tare Thaller.

Na Večeri mladih izvođača u sklopu Splitskog festivala 2023. predstavio se i bosanskohercegovački pjevač i glumac Faris Pinjo s pjesmom "Za nju".

"Bila mi je želja doći pa sam poslao pjesmu. Svugdje sam nastupao po bivšoj Jugoslaviji, pjevao ili radio predstave, ali nisam bio u Splitu. Bio sam jednom na ekskurziji u osnovnoj, kupio magnet i otišao kući, i to je to. Znam da je splitska publika zeznuta i puno sam upoznao kolega iz Splita na Akademiji u Sarajevu, i jednostavno sam vidio da Sarajlije i Splićani imaju mnogu toga zajedničkog. To je čistoća duše, iskrenost i nema foliranja", ispričao nam je nakon nastupa Faris, koji se zbog ovog festivala vratio u Split prvi put nakon ekskurzije.

"Nije jednostavno put vodio tu, ljetovao sam ili ispod ili iznad Splita", objasnio je, a sada kada ga je put ponovno doveo u grad pod Marjanom, nije skrivao oduševljenje.

"Dojam je fantastičan. Prije mjesec dana kad sam bio na press konferenciji za Splitski ja sam se zaljubio. Na Pjaci sam sjedio sedam sati, nisam se pomakao s mjesta", kazao nam je Faris.

Iako je završio glumu, glazba mu je sada prioritet.

"Pa trenutno živim od glazbe, radim i predstave, ali većinski sam u zadnje vrijeme posvećen glazbi", kaže.

A s obzirom na njegove talente, ne čudi da je na kazališnim daskama uglavnom glumio u mjuziklima.

"Radio sam 'Kosu', koncept predstave je bio da su svi glavne uloge, to su radili iz Chicaga iz Marriott Theatrea, Aaron Thielen i Ryan Nelson. Došli su i htjeli su napravit koncept u kojem nema nitko glavni, nego smo svi jedna zajednica, bilo je fantastično. Ali nisu mi mjuzikli najdraže nešto, jer me svi stavljaju u to. Volio bih paralelno raditi dobre pjesme i igrati dobre uloge", priznao nam je Faris.

Za pjesmu s kojom se predstavio na splitskim Prokurativama napisao je glazbu i tekst, a aranžman je radio Tomo Presečki. S obzirom na simboličan naziv pjesme i ljubavne stihove, zanimalo nas je i je li upućena nekome posebnom.

"Pa to je jedina moja pjesma koja nikome nije posvećena. To je zapravo molitva da sretnem nju, jer sam bio u nekim površnim, toksičnim vezama", otkrio nam je.

Faris se trenutno razvodi od naše glumice Tare Thaller, nakon godinu i pol dana braka, no kaže da još vjeruje u ljubav.

"Naravno da vjerujem. Mislim da koncept braka trenutno u ovom dobu u kojem živimo je zafrkan, ali ja vjerujem i dalje u to, naravno. Ja sam sad kreativno nabijen, to me inspirira i daje i vjetar u leđa", govori.

A u kakvom je odnosu ostao s Tarom?

"Ostali smo u dobrim odnosima, ali da se podržavamo, baš i nismo, jer malo je neprirodno u periodu kad se ljudi rastaju da budemo neka konkretna podrška, ali mislim kad se stvari malo slegnu da ona želi meni najbolje, ja želim njoj najbolje", iskren je Faris.

Priznao nam je i da su mu se jako svidjele Splićanke i da bi mogao bi biti splitski zet.

"Ovdje ima neki veliki naboj kreativnosti i energije, ovdje su živjeli velikani u umjetnosti, glumi i glazbi, tako da bih stvarno volio doći, barem na neki period, uradit neku predstavu ili koncert", kaže.

Za kraj nam je otkrio i da planira izdati album, za koji već ima sve pjesme, a usto će se posvetiti i predstavama u kojima će igrati.

