Tko je Faris Pinjo od kojeg se rastaje naša glumica koju smo donedavno gledali u ''Plesu sa zvijezdama''?

Tara Thaller i Faris Pinjo razvode se nakon godinu i pol braka, što su oboje potvrdili izjavama za javnost.

Vijest o razvodu jedne od naših najljepših glumica Tare Thaller i Farisa Pinje odjeknula je u domaćim medijima i to nakon što su u braku proveli godinu i pol dana i ništa nije dalo naslućivati da među njima stvari više ne stoje dobro.

Taru i Farisa povezala je ljubav prema glumi i glazbi, nakon što su se upoznali na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu gdje su prvo postali prijatelji, a onda se iz prijateljstva rodila ljubav.

Vijest da su zajedno potvrdili su 2019. godine objavom zajedničke fotografije na društvenim mrežama, a vjenčali su se u tajnosti krajem prosinca 2021. godine i sretnu vijest također potvrdili na Instagramu. Njihov razvod nitko nije mogao očekivati s obzirom na to da su se do prije nekoliko tjedana doimali kao sretan par, a Faris je nekoliko puta Taru došao podržati u ''Ples sa zvijezdama'' dok se natjecala sa svojim plesnim partnerom Mateom Cvenićem.

Faris je ostvario uspješne glumačke uloge u predstavama "25th Annual of Putnam County Spelling Bee" i "Skidanje", a gledatelji su ga mogli vidjeti u seriji "Konak kod Hilmije" kao i u kratkim filmovima "Tica" i "Pokoravanje". Prema pisanju portala klix.ba Faris će nakon razvoda nastaviti živjeti u Zagrebu, a predstavit će se i na ovogodišnjem Splitskom festivalu s pjesmom "Za nju".

"Pjesma 'Za nju' govori o iskrenoj ljubavi u koju ja i dalje jednako vjerujem. Pa ljubav pokreće svijet! I Tara i ja smo oboje još dovoljno mladi da stignemo naći svoju sreću", izjavio je Faris za Večernji list.

Farisa na profilu na Instagramu trenutačno prati više od pet tisuća ljudi s kojima uglavnom dijeli trenutke iz karijere, s pozornice i glazbenih nastupa i više nema niti jedne objavljene fotografije s uskoro bivšom suprugom Tarom za koju je uvijek imao lijepe riječi.

"Tara i ja upoznali smo se 2019. godine za vrijeme Sarajevo Film Festivala i onda smo zajedno bili na Akademiji. Kod Tare me prvo, naravno, privukla ljepota, a onda kasnije kad sam je upoznao, kad sam vidio koliko je dobra i jednostavna, jackpot", ispričao je Faris, a i Tara je otkrila kako je znala da je on onaj pravi.

"Presudno mi je bilo to što sam s njim mogla biti sto posto svoja", priznala je jednom prilikom.

A Tara se oglasila i povodom razvoda te pojasnila što je dovelo do njihova konačnog kraja.

''Istina je da se Faris i ja razvodimo. Zajedno smo došli do odluke da je vrijeme da svatko krene svojim putem i razvija se u svome smjeru. Iskreno svaka takva odluka je teška, no kada dolazi iz obostranog stava sam razlaz je znatno lakši. Ostajemo u dobrom odnosima i podržavamo se u daljnjoj budućnosti i radu. Naravno da vjerujem u ljubav i brak, ali vjerujem i u razvoj svakoga ponaosob i da svatko u svom osobnom razvoju ima periode razilaženja s partnerima. Poslovno me čekaju mnogi izazovi i projekti. Iza mene je buran poslovni period i sada je vrijeme za aktivan odmor i nove poslovne planove. Uskoro vas očekuje moja nova pjesma, a i vidimo se u za mene nekim novim formatima uskoro'', rekla nam je Tara.

Tara inače o privatnom životu ne voli previše govoriti, a sam brak prije godinu i pol ona i Faris sklopili su u potpunoj tajnosti. Međutim, poslovne obveze učinile su da se njihovi putevi moraju razići.

''Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci jednostavno su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema i oboje smo javne osobe, pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i siguran sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je jednostavno došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem'', rekao je Pinjo ekskluzivno za Večernji list.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Razvodi se jedna od najljepših Hrvatica poslije samo godinu i pol braka: ''Pokušali smo ga spasiti, ali želim reći...''

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Vijest o krahu braka naše lijepe glumice sve je začudila, a sad se i ona oglasila: ''Iskreno, svaka takva odluka je teška, no...''