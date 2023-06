Razvodi se jedna od najljepših Hrvatica poslije samo godinu i pol braka: ''Pokušali smo ga spasiti, ali želim reći...''

Fanovi naše glumice i bivše natjecateljice ''Plesa sa zvijezdama'' Tare Thaller ostat će vrlo razočarani viješću da se Tara i njezin suprug Faris Pinjo rastaju.

Naša lijepa glumica i bivša natjecateljica ''Plesa sa zvijezdama'', 25-godišnja Tara Thaller i njezin suprug Faris Pinjo rastaju se nakon godinu i pol braka.

Ova vijest odjeknula je domaćim medijima, a bosanskohercegovački glazbenik ekskluzivno je za Večernji list potvrdio tu vijest.

''Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci jednostavno su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema i oboje smo javne osobe, pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i siguran sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je jednostavno došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem'', rekao je Pinjo.

Našu glumicu još čekamo za komentar.

Ova vijest rastužit će brojne njihove fanove, koji to nikako nisu mogli očekivati, a prije samo nekoliko tjedana Faris je svoju Taru nekoliko puta došao bodriti i u ''Plesu sa zvijezdama'', gdje ju je pratio iz publike.

"Tara i ja upoznali smo se 2019. godine za vrijeme Sarajevo Film Festivala i onda smo zajedno bili na Akademiji. Kod Tare me prvo, naravno, privukla ljepota, a onda kasnije kad sam je upoznao, kad sam vidio koliko je dobra i jednostavna, jackpot", ispričao je Faris, a i Tara je otkrila kako je znala da je on onaj pravi.

"Presudno mi je bilo to što sam s njim mogla biti sto posto svoja", priznala je, a da joj je zbilja najveća podrška, Faris je dokazao i sljedećom izjavom.

"Tara je u plesu fantastična i volio bih da pobijedi'', poručio je tada.

Tara i Faris vjenčali su se u tajnosti krajem prosinca 2021. godine, a sretnu vijest tada su objavili na Instagramu. Međutim, njihov brak počeo je u tajnosti, ali razvod će ipak proći pod svjetlima reflektora.

