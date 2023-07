Jedna od naših najljepših glumica poslije rastave iznenadila potezom u javnom izlasku kojem poznate dame inače nisu sklone

Tara Thaller nakon rastave braka vrijeme provodi na eventima, a na posljednji je stigla bez trunke šminke i pokazala prirodnu ljepotu.

Naša glumica Tara Thaller nedavno je postala glavna tema medija nakon vijesti da se ona i njezin suprug Faris Pinjo rastaju, a otkako se ta informacija pročula, Tara vrijeme provodi na raznim događanjima i na projektima koje osmišljava.

Posljednje događanje koje je posjetila bio je Mint Cabaret Dinner Show u Kristalnoj dvorani u Opatiji, a na to posebno događanje Tara je stigla bez trunke šminke i pokazala zašto je zovu jednom od naših najljepših glumica.

Odjenula je komplet sastavljen od uske suknje i topa maslinaste boje, a kosu je samo stavila iza uha.

Podsjetimo, Faris i Tara vjenčali su se u tajnosti krajem 2021. godine, a sretne vijesti objavili su na Instagramu. Međutim, prije mjesec dana odlučili su da je njihovoj ljubavi došao kraj, a ostat će u dobrim odnosima.

"Istina je da se Faris i ja razvodimo. Zajedno smo došli do odluke da je vrijeme da svatko krene svojim putem i razvija se u svome smjeru. Iskreno, svaka je takva odluka teška, no kada dolazi iz obostranog stava, sam razlaz znatno je lakši. Ostajemo u dobrom odnosima i podržavamo se u daljnjoj budućnosti i radu. Naravno da vjerujem u ljubav i brak, ali vjerujem i u razvoj svakoga ponaosob i da svatko u svom osobnom razvoju ima periode razilaženja s partnerima. Poslovno me čekaju mnogi izazovi i projekti. Iza mene je buran poslovni period i sada je vrijeme za aktivan odmor i nove poslovne planove. Uskoro vas očekuje moja nova pjesma, a i vidimo se u za mene nekim novim formatima uskoro", rekla nam je Tara.

Thaller smo gledali i u posljednjoj sezoni "Plesa sa zvijezdama", gdje je pokazala još jedan svoj talent, a nakon showa je sa svojim mentorom Mateom Cvenićem nastupila i na međunarodnom plesnom eventu Adriatic Royal Pearl u Opatiji.

