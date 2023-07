Jedna od najljepših Hrvatica pokazala kako provodi ljeto nakon kraha braka, a na ovakve golišave fotke od nje nismo navikli!

Tara Thaller objavila je niz svojih fotografija u bikiniju, što je za nju prava rijetkost, a pokazala je i kako izgleda bez filtera.

Glumica i pjevačica Tara Thaller, koja slovi i kao jedna od najljepših Hrvatica, inače nema običaj dijeliti svoje golišave fotografije, no sada je napravila iznimku.

Tara je u svojim pričama na Instagramu objavila kolaž svojih crno-bijelih fotografija s plaže, na kojima je pokazala vitku figuru u sićušnom bikiniju, a možete ih pogledati u našoj galeriji.

Također je pokazala i kako njezino lice izgleda bez filtera za Instagram, kao i koliko se pomoću njih može promijeniti.

Glumica je nedavno iznenadila javnost kada je objavila da se razvodi od supruga Farisa Pinje, nakon samo godinu i pol dana braka.

"Istina je da se Faris i ja razvodimo. Zajedno smo došli do odluke da je vrijeme da svatko krene svojim putem i razvija se u svome smjeru. Iskreno, svaka je takva odluka teška, no kada dolazi iz obostranog stava, sam razlaz znatno je lakši. Ostajemo u dobrom odnosima i podržavamo se u daljnjoj budućnosti i radu. Naravno da vjerujem u ljubav i brak, ali vjerujem i u razvoj svakoga ponaosob i da svatko u svom osobnom razvoju ima periode razilaženja s partnerima. Poslovno me čekaju mnogi izazovi i projekti. Iza mene je buran poslovni period i sada je vrijeme za aktivan odmor i nove poslovne planove. Uskoro vas očekuje moja nova pjesma, a i vidimo se u za mene nekim novim formatima uskoro", rekla nam je Tara.

I Faris nam se otvorio o njihovom razvodu na Splitskom festivalu, gdje se predstavio s pjesmom "Za nju".

"Ostali smo u dobrim odnosima, ali da se podržavamo, baš i nismo, jer malo je neprirodno u periodu kad se ljudi rastaju da budemo neka konkretna podrška, ali mislim kad se stvari malo slegnu da ona želi meni najbolje, ja želim njoj najbolje", kazao nam je Faris te je istaknuo i kako još vjeruje u ljubav i brak.

Podsjetimo, Faris i Tara vjenčali su se u tajnosti krajem 2021. godine, a sretne vijesti objavili su na Instagramu.

Taru smo gledali i u posljednjoj sezoni "Plesa sa zvijezdama", gdje je pokazala još jedan svoj talent, a nakon showa je sa svojim mentorom Mateom Cvenićem nastupila i na međunarodnom plesnom eventu "Adriatic Royal Pearl" u Opatiji.

