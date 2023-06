Lijepa domaća glumica snimljena u izlasku nakon bračnog kraha, fotografije su odale i kako se nosi s razvodom!

Tara Thaller trenutno prolazi kroz razvod braka, a sada je snimljena je na jednom događaju u Zagrebu.

Glumica Tara Thaller nedavno je iznenadila javnost objavom da se razvodi od supruga Farisa Pinje, a ovaj tjedan se sama pojavila na jednom događaju u Zagrebu.

Tara je bila na otvorenju jedinstvenog pop-up dućana Sexy Body Shop, gdje je pozirala i s jednim zanimljivom proizvodom, a fotografije možete pogledati u galeriji.

Za ovu je prigodu odabrala malu crnu haljinu u kojoj je istaknula svoju vitku figuru, a širokim osmijehom na licu pokazala je da se dobro nosi s krahom braka.

Podsjetimo, Tara i Faris vjenčali su se u tajnost, a u braku su bili manje od dvije godine.

"Istina je da se Faris i ja razvodimo. Zajedno smo došli do odluke da je vrijeme da svatko krene svojim putem i razvija se u svome smjeru. Iskreno svaka takva odluka je teška, no kada dolazi iz obostranog stava sam razlaz je znatno lakši. Ostajemo u dobrom odnosima i podržavamo se u daljnjoj budućnosti i radu. Naravno da vjerujem u ljubav i brak, ali vjerujem i u razvoj svakoga ponaosob i da svatko u svom osobnom razvoju ima periode razilaženja s partnerima. Poslovno me čekaju mnogi izazovi i projekti. Iza mene je buran poslovni period i sada je vrijeme za aktivan odmor i nove poslovne planove. Uskoro vas očekuje moja nova pjesma, a i vidimo se u za mene nekim novim formatima uskoro", rekla nam je Tara.

Taru smo gledali i u zadnjoj sezoni showa "Ples sa zvijezdama", nakon kojeg je sa svojim mentorom Mateom Cvenićem nastupila i na međunarodnom plesnom eventu "Adriatic Royal Pearl" u Opatiji.

