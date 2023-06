Naša lijepa glumica nakon vijesti o razvodu vratila se u naručje svojeg mentora, evo što ih je ponovno spojilo!

Tara Thaller i Mateo Cvenić nastupili su na međunarodnom plesnom eventu Adriatic Royal Pearl, a pridružili su im se i Daria Lorenci Flatz i Ivan Jarnec.

Za vikend je u Opatiji održan međunarodni plesni event "Adriatic Royal Pearl", koji već četvrtu godinu organizira član žirija showa "Ples sa zvijezdama" Marko Ciboci.

Na događaju su nastupila i dva para iz protekle sezone "Plesa sa zvijezdama", Tara Thaller i Mateo Cvenić te Daria Lorenci Flatz i Ivan Jarnec.

Naše glumice pokazale su što su naučile u showu te su potvrdile da su zasluženo dobile pozivnice za ovaj prestižni plesni događaj, a Daria se proslavila u svim kategorijama.

"Naša Daška pobijedila sve plesove", napisao je Jarnec u svojim pričama na Instagramu, gdje se pohvalio i diplomom koju su dobili.

Inače, Tara je nedavno iznenadila javnost objavom da se razvodi od supruga Farisa Pinje, nakon manje od dvije godine braka.

"Istina je da se Faris i ja razvodimo. Zajedno smo došli do odluke da je vrijeme da svatko krene svojim putem i razvija se u svome smjeru. Iskreno svaka takva odluka je teška, no kada dolazi iz obostranog stava sam razlaz je znatno lakši. Ostajemo u dobrom odnosima i podržavamo se u daljnjoj budućnosti i radu. Naravno da vjerujem u ljubav i brak, ali vjerujem i u razvoj svakoga ponaosob i da svatko u svom osobnom razvoju ima periode razilaženja s partnerima. Poslovno me čekaju mnogi izazovi i projekti. Iza mene je buran poslovni period i sada je vrijeme za aktivan odmor i nove poslovne planove. Uskoro vas očekuje moja nova pjesma, a i vidimo se u za mene nekim novim formatima uskoro", rekla nam je Tara.

Tara inače o privatnom životu ne voli previše govoriti, a ona i Faris vjenčali su se u potpunoj tajnosti prije godinu i pol dana. Međutim, poslovne obveze učinile su da se njihovi putevi moraju razići.

