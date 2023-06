Pamtite ovu predivnu Hrvaticu? Bila je Miss Hrvatske 1996., a evo gdje je nestala i što radi otkako se povukla iz javnosti!

Bivša hrvatska misica Vanja Rupena žarila je i palila domaćom scenom početkom 2000-ih godina, a onda se naglo povukla iz javnosti, evo gdje je danas.

Bivša hrvatska misica Vanja Rupena bila je jedna od najljepših Hrvatica krajem 90-ih i početkom 2000-ih godina, a 1996. godine pobijedila je na izboru za Miss Hrvatske sa samo 18 godina. Godinama poslije toga bavila se modelingom, ali okušala se i u voditeljskoj ulozi odakle dolaze naše fotografije na početku galerije.

Te 2008. godine, Rupena, Dalibor Petko i Nina Morić bili su voditeljski trio Hrvatskoj radijskog festivala, a par godina poslije toga, Vanja je nestala iz javnosti.

Danas je Vanja udana i sretna majka te živi u Italiji, a sreću je pronašla s talijanskim ekonomistom Raffaelom Franciosom te zajedno imaju sina Giovannija.

"Ja sam totalno, sto posto podređena njemu. Dirigira me maksimalno, to se nikad ne bi moglo reći za jednog ovna, ja sam ovan, dosta tvrdoglav i težak na svoj način. U početku sam mislila 'neću ga ni razmaziti, bit ću Hrvatica i kako ja kažem, tako će biti', Možda je taj talijanski mentalitet, taj jug gdje ja živim. Moguće je da me je i ta klima malo promijenila, pa se Vanja jednostavno malo opustila i manje razmišlja o stvarima o kojima je prije razmišljala'', rekla je jednom Vanja za In magazin.

Umažanka je prije titule misice bila perspektivna rukometašica. U Italiji je imala uspješnu karijeru modela, radila je i kao televizijska voditeljica, a slobodno možemo zaključiti da je s godinama sve ljepša i sretnija. Razlog tomu je i njezin suprug, koji ju drži kao kap vode na dlanu.

"Ja sam našla jaču osobu pored sebe. Defintivno sam jedino za muža mogla imati jaku osobu, da ne govorim inteligentnu, zgodnu, meni je ipak važno da mi je muž i zgodan. Imam i to. I visok je", otkrila je.

Već više od 20 godina nema je u Hrvatskoj, a otkrila je da je tako sudbina htjela.

"Pa, nema me jer te život kad se najmanje nadaš odvede na neki drugi put, a ja sam već 20 godina u inozemstvu i valjda se to tako dogodi, valjda mi je takav horoskop", objasnila je Vanja.

Da ne propadne njeno znanje iz modelinga, u Italiji je i modni agent te ima svoju agenciju pa se tako često njeno ime pita kod odabira cura koje zaslužuju blistavu karijeru u modelingu.

