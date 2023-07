Žanamari pogledima izložila bujnu stražnjicu, a golišave prizore komentirala je i njezina kolegice iz Srbije: ''Nestvarna si!''

Žanamari Perčić uživa na Braču, a to dokazuju i njezine nove fotografije s plaže, kojima je raspametila pratitelje.

Pjevačica Žanamari Perčić u posljednje vrijeme sve češće dijeli fotografije u bikinijima, u kojima uvijek naglašava svoje bujne atribute, ali i fantastičnu liniju.

Sada je podijelila niz fotografija u dvodijelnom crnom badiću, a posebnu važnost dala je svojoj zategnutoj stražnjici.

Također, do izražaja je došla i njezina preplanula figura.

"Divlji Brač", poručila je.

"Savršena", napisala joj je Nives Celzijus, a nadovezala se i regionalna pjevačica Kaya Ostojić: "Nestvarna si."

"Prelijepa žena", dodala je Neda Parmać, dok joj je Ecija Belošević uputila niz emotikona gorućih vatrica.

"Pogledaj ti to tijelo i lice", "Kakav ten", "Goriš", "Mačko", "Super si", "Wow, predivna", pisali su i pratitelji.

Nedavno se pohvalila svojim izazovnim stajlingom za Ultra Festival u Splitu.

Inače, osim besprijekornom figurom, na kojoj naporno radi cijele godine, Žanamari se može pohvaliti i natprosječnom inteligencijom, ima IQ 156.

"Što se tiče mog IQ-a, to kad se dobro naspavam, onda je možda još tu, ostaje nešto, ali u posljednje vrijeme ne spavam baš. Ako bude nekih nepromišljenih poteza u idućih nekoliko mjeseci, nemojte to pripisati krivom nalazu MENSA-e, molim vas", našalila se nedavno u IN magazinu.

