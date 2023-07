I jedna od najseksi Hrvatica partijala je u Splitu, a u ovako golišavom izdanju nikome nije mogla promaknuti!

Žanamari Perčić pohvalila se svojim izazovnim stajlingom za Ultra festival u Splitu.

Pjevačica Žanamari Perčić (41) nije propustila ovogodišnji Ultra festival u Splitu, a fotografije s najvećeg ljetnog partyja u Hrvatskoj objavila je na svojem profilu Instagramu.

Žanamari je za festival obukla crni topić u stilu korzeta, u kojem je istaknula svoj bujni dekolte, a pokazala je i istrenirane noge u mini suknji.

U ovom izdanju sigurno je bila mamac za poglede, a dobila je i brojne komplimente od svojih pratitelja na Instagramu.

"Tvoja ljepota je kao zraka sunca - obasjava mi dan", "Kraljice, izgledaš nevjerojatno", "Očaravajuća", "Prekrasna", "Jako seksi", nizali su se komentari ispod fotki.

Žanamari se prije Ultre provodila i na Zrču, a i tamo je sve oborila s nogu u maloj crvenoj haljini.

Inače, osim besprijekornom figurom, na kojoj naporno radi cijele godine, Žanamari se može pohvaliti i nadprosječnom inteligencijom, i ima IQ 156.

"Što se tiče mog IQ-a, to kad se dobro naspavam, onda je možda još tu, ostaje nešto, ali u zadnje vrijeme ne spavam baš tako da ako bude nekih nepromišljenih poteza u idućih par mjeseci, nemojte to pripisati krivom nalazu od MENS-e, molim vas", našalila se nedavno u In Magazinu.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lijepa Hrvatica posljednjih se godina povukla iz javnosti, a sada je počastila prizorima koje su njezini vjerni obožavatelji jedva dočekali!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Bujna Slavonka koja više i ne zna točnu veličinu košarice svog grudnjaka, zbog svojih oblina hit je i u svjetskim medijima!