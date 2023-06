Ibrahimović godinama obožava 11 godina stariju plavušu, a evo koja se njegova izjava o ženama iz jednog intervjua i dandanas prepričava!

Nogometaš Zlatan Ibrahimović glavna je tema medija otkako se oprostio od svoje nogometne karijere u nogometnom klubu Milan, a sada će više vremena posvetiti svojoj 11 godina starijoj partnerici Heleni Seger i sinovima.

Nogometaš Zlatan Ibrahimović trenutačno je tema svih svjetskih medija jer se nakon dugo godina oprostio od svoga kluba Milana i nogometne karijere, u kojoj je ostavio zaista veliki trag.

Pogledaj i ovo Uživaju na odmoru Ibrahimović je ludo zaljubljen u 11 godina stariju manekenku i nakon više od dva desetljeća, a ona ni po čemu nije tipična žena nogometaša!

41-godišnji nogometaš, koji je inače poznat po svojoj direktnosti i prgavosti, sada će više vremena posvetiti svojoj obitelji, točnije partnerici Heleni Seger, koja je isto tako potpuno drugačija od svih ostalih supruga nogometaša, te njihovim sinovima Maximilianu i Vincentu.

Zlatan i Helena u vezi su od 2001. godine, a ona se jednom prilikom prisjetila njihova prvog susreta.

"Kada sam upoznala Zlatana, on je imao 21 godinu, a ja 32. Imala sam već izgrađenu uspješnu karijeru, svoj novac i nije mi trebao nogometaš da me uzdržava. Bila sam neovisna, a on čak nije ni bio moj tip muškarca. Pri našem prvom susretu blokirao je svojim Ferrarijem prolaz mom Mercedesu, a ja sam samo vidjela njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam neraspoložena, vikala sam na njega i mislim da mu se to nije svidjelo", izjavila je Helena u jednom od rijetkih intervjua.

Iako svoj privatni život drže podalje od javnosti, poznato je da fatalna plavuša Helena uživa u brzim vožnjama motociklom, ne voli trošiti puno vremena na sređivanje, misli kako ima prevelike usne i prekratke noge te se bolje osjeća u trapericama nego u dizajnerskim haljinama. Također je netipičnom ženom nogometaša čini činjenica da nema zaposlene kućne pomoćnice.

Više puta u njihovoj dugoj vezi pratile su ih glasine o Zlatanovim aferama, a jedna od žena s kojom su ga u medijima povezivali je seksi talijanska novinarka Diletta Leotta, s kojom je snimio jednu reklamu. Te glasine Zlatan je odbio komentirati, a koliko obožava svoju Helenu, dovoljno govori njegov odgovor na novinarsko pitanje o tome kakve žene voli.

"Na kakve žene mislite? Ja želim samo jednu ženu", izjavio je Ibrahimović pritom misleći na svoju Helenu.

Inače, Helena se nakon karijere u svijetu mode posvetila poduzetništvu i zapravo vodi većinu Zlatanovih poslova te je zaslužna za milijunske ugovore koje nogometaš ima sa sponzorima.

52-godišnja Helena došla je iz obitelji skromnog porijekla, a neko je vrijeme radila i kao konobarica te prodavačica da bi platila studij. Ima magisterij iz ekonomije, a završila je kao direktorica jedne kompanije.

Zanimljivo je da se ni nakon toliko godina veze par još uvijek nije vjenčao. 2006. godine rodio im se prvi sin Maximilian, a 2008. drugi Vincent. Strani mediji čak su jedno vrijeme pisali i da između Zlatana i Helene vlada dogovor da će Zlatan kad se umirovi preuzeti brigu nad djecom, a nesumnjivo je da će nogometaš to sada itekako iskoristiti.

