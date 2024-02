Splićanki za kojom je 80-ih uzdisala cijela Jugoslavija danas nitko ne bi dao 61 godinu, a sada za to ima i potvrdu!

Ana Sasso se pohvalila rezultatima analize sastava tijela koji su pokazali da u metaboličkim godinama ima 45.

Bivša Miss Jugoslavije i legendarna Pipi djevojka Ana Sasso svojim izgledom nikako ne odaje da joj je 61 godina.

U prilog tome idu i rezultati analize sastava njezina tijela, kojima se sada pohvalila na svojem profilu na Instagramu.

"Ako ovo nije razlog za biti happy, ne znam šta je. Naime, danas sam bila na analizatoru sastava tijela MC-780, i zdravstveni monitor kaže svašta nešto ljepo i dobro. Mene osobno oduševile sve analize, ali podatak da po njemu, u metaboličkim godinama imam 45 godina je sjajno!!! Rekli su mi, s obzirom da nisam pila dovoljno tekućine zadnjih dana da bi rezultat bio još bolji, no ja sam prezadovoljna i s ovim!" ponosno je napisala.

Ana nam je prošle godine na Splitskom festivalu otkrila i koja je tajna njezina besprijekornog i mladolikog izgleda u šezdesetima.

"Ja sam uvjerenja kad vam je nutrina čista i topla da to izlazi i na vani. Ja definitivno mislim da je to- to. Dobro, mi se žene volimo i malo bocnuti s nečim, to je normalno u mojim godinama. A što se tiče moje fizike, ja vježbam. Ne svaki dan, 2-3 puta tjedno, a za mene i moje godine sasvim dovoljno", rekla nam je tada Ana.

Pogledaji ovo Celebrity Bivša hrvatska misica nizom novih fotografija koje je objavila mnoge je podsjetila na mokre prizore zbog kojih je nekoć postala seks-simbol!

Podsjetimo, Sasso je 1982. godine izabrana za Miss Jugoslavije, a godinu dana nakon toga snimila je nezaboravnu reklamu za Pipi i postala seks-simbol.

Splićanka je ostvarila i dobar uspjeh na izboru za Miss svijeta u Londonu, na kojem se našla među 15 polufinalistica.

Pogledaji ovo Nekad i sad Ovako je nekad izgledala Hrvatica koja je zbog kultne reklame stekla status seks-simbola, prizori u mokroj majici dok izlazi iz mora i danas se pamte!

Malo nakon toga povukla se iz javnog života, a nakon dva propala braka pronašla je sreću sa splitskim kirurgom Hrvojem Tomasovićem.

Kako je Ana Sasso izgledala u slavnim danima i koliko se od tada promijenila, pogledajte u našoj galeriji.

