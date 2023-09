Srpska glumica iznijela potresno svjedočanstvo na suđenju uglednom redatelju, sve je moralo biti i prekinuto na neko vrijeme!

Milena Radulović svjedočila je na suđenju Miroslavu Miki Aleksiću na sudu u Beogradu, a kojeg je optužila za zlostavljanje.

Na sudu u Beogradu u tijeku je suđenje učitelju glume Miroslavu Miki Aleksiću koji je optužen za silovanje nekoliko žena, a zbog čega se našao i iza rešeteka.

Među svjedocima našla se i mlada glumica Milena Radulović koja je bila jedna od njegovih učenica i među prvima ga je optužila za zlostavljanje. Prema pisanju Blica potresno suđenje je u jednom trenutku moralo biti prekinuto i to zbog ponašanja Aleksićeva odvjetnika Zorana Jakovljevića koji je Milenu pitao je li prije prijave razgovarala s nekim od odvjetnika, aludirajući na to da otac jedne od navodnih žrtava Ive Ilinčić po zanimanju odvjetnik.

"Ja nikoga od djevojaka koje su doživjele seksualno nasilje, a napominjem da ih znam mnogo više, nisam zvala da sudjeluju u prijavi. Smatrala sam da je to njihov izbor", odgovorila mu je Milena i pritom navela jedno ime djevojke za koju je rekla da zna da ju je Aleksić spolno uznemiravao, na što se odvjetnik glasno nasmijao.

"Pa ona mene ispravlja, a ja njoj objašnjavam", počeo je vikati da bi se na kraju okomio i na suca.

"Sudac, stalno mi upadate u riječ!", vikao je na njega.

Sudac ga je opomenuo, no on nije odustao pa je suđenje zbog njegova ponašanja prekinuto na 15 minuta.

"Kada mi se to prvi put dogodilo, bila sam u šoku, nisam mogla objasniti sebi, pokušala sam si objasniti da je to bio neki test. Kada me je dodirivao, bila sam uplašena, osjećaj takve izdaje. Čovjek kojem sam vjerovala je učinio nešto tako bolno, mislila sam da me kažnjava, osjećala sam se prljavo. Poslije su uslijedile prijetnje, to je ljubaznim tonom provlačio. Tukao me je, udarila sam glavu u ormar, to su svi vidjeli. Šamarao me, svi su me tapšali nakon toga misleći da je vježba", ispričala je i dodala da ju je Aleksić pretukao i da je uživao u njenoj boli i plakanju.

Otkrila je i da je za druge žrtva saznala nakon izlaska iz škole i kako su se sastale i odlučile da moraju progovoriti o onome što im se dogodilo.

"Razgovarale smo o tome da moramo izgovoriti što nam se događalo, da roditelji djece koja pohađaju školu moraju znati", izjavila je Milena.

Ona je na sud stigla u pratnji najbližih, među kojima je bio i njezin dečko Ognjen Janković.

Optužbe protiv Aleksića pokrenula je glumica Milena Radulović, te još nekoliko njezinih kolegica, nekoć polaznica škole glume i Aleksićevih učenica, svjedočeći da su bile žrtvom seksualnog zlostavljanja i silovanja u razdoblju od 2008. do 2020. godine, u vrijeme dok su bile malodobne i kasnije, što je policiji bio dovoljan razlog da Aleksića uhiti.

Radulović i ostale djevojke dobile su veliku potporu javnosti i na društvenim mrežama, a Aleksić je na jednom od prvih saslušanja nijekao optužbe.

S obzirom na težinu kaznenih djela, a poglavito imajući u vidu da su kaznena djela počinjena i prema maloljetnim osobama, tužiteljstvo je tada ukazalo na zakonsku obvezu svih sudionika u postupku da ne iznose činjenice koje saznaju tijekom postupka.

Miroslav Mika Aleksić filmski je redatelj, producent, scenarist, glumac i pedagog koji je imao veliki ugled u javnosti, a kroz radionice njegove glumačke škole prošlo više od tri tisuće mladih.

Nakon prijave Milene i nekoliko glumica iz Beograda, četiri glumice sa sarajevske Akademije scenskih umjetnosti pokrenule su Facebook skupinu "Nisam tražila" ohrabrujući na prijavljivanje sličnih iskustava, a o svojim sličnim iskustvima kasnije su progovorile i druge glumice u Beogradu i regiji.

