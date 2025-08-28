Simona Jackstaite došla je na venecijanski filmski festival bez grudnjaka pa privukla pozornost paparazza.

Na crvenom tepihu Venecije, glamur i kontroverza spojili su se u jednom kadru – Simona Jakstaite, litavska influencerica, manekenka i uspješna poduzetnica, izazvala je pažnju okupljenih.

Prekšrila je potom važno pravilo, pojavila se bez grudnjaka, u mrežastom outfitu koji je otkrio previše za festivalske norme pristojnosti.

Christopher Aleo i Simona Jakstaite

Christopher Aleo i Simona Jakstaite

Jakstaite, koja Instagramom vlada s gotovo 800 tisuća pratitelja, ponosno je pozirala za okupljenje.

Uz nju je stajao Christopher Aleo, švicarski bankar talijanskog podrijetla i dugogodišnji gost festivala u Veneciji. Njegova elegantna i diskretna pojava na tepihu postala je gotovo tradicija.

Christopher Aleo i Simona Jakstaite

Christopher Aleo i Simona Jakstaite

Tko su Christopher Aleo i Simona Jakstaite?

Christopher Aleo čelnik je iSwiss Banka i jedan od najutjecajnijih financijskih stručnjaka u Europi. Njegovo prisustvo na Venecijanskom filmskom festivalu već je više od desetljeća znak prestiža i povjerenja u kulturna događanja. Na festivalu je nedavno predstavio i ambiciozne ideje o povezanosti financija i filmske industrije, uključujući model financiranja talijanskog kina kroz nova financijska rješenja.

Christopher Aleo i Simona Jakstaite

Christopher Aleo i Simona Jakstaite

Christopher Aleo i Simona Jakstaite

Simona Jakstaite, 27-godišnja Litvanka, uz influencerstvo je i kreativna direktorica iSwiss grupe – kombinirajući poslovne i modne svjetove. Na najprestižnijim modnim događanjima diljem Europe, od Milana do Pariza, prisutna je kao pravi trend-settera.

Christopher Aleo i Simona Jakstaite

