Simona Jackstaite došla je na venecijanski filmski festival bez grudnjaka pa privukla pozornost paparazza.
Prekšrila je potom važno pravilo, pojavila se bez grudnjaka, u mrežastom outfitu koji je otkrio previše za festivalske norme pristojnosti.
Christopher Aleo i Simona Jakstaite - 6 Foto: Profimedia
Christopher Aleo i Simona Jakstaite - 3 Foto: Profimedia
Jakstaite, koja Instagramom vlada s gotovo 800 tisuća pratitelja, ponosno je pozirala za okupljenje.
Uz nju je stajao Christopher Aleo, švicarski bankar talijanskog podrijetla i dugogodišnji gost festivala u Veneciji. Njegova elegantna i diskretna pojava na tepihu postala je gotovo tradicija.
Christopher Aleo i Simona Jakstaite - 8 Foto: Profimedia
Christopher Aleo i Simona Jakstaite - 3 Foto: Profimedia
Tko su Christopher Aleo i Simona Jakstaite?
Christopher Aleo čelnik je iSwiss Banka i jedan od najutjecajnijih financijskih stručnjaka u Europi. Njegovo prisustvo na Venecijanskom filmskom festivalu već je više od desetljeća znak prestiža i povjerenja u kulturna događanja. Na festivalu je nedavno predstavio i ambiciozne ideje o povezanosti financija i filmske industrije, uključujući model financiranja talijanskog kina kroz nova financijska rješenja.
Christopher Aleo i Simona Jakstaite - 1 Foto: Profimedia
Christopher Aleo i Simona Jakstaite - 5 Foto: Profimedia
Christopher Aleo i Simona Jakstaite - 10 Foto: Profimedia
Simona Jakstaite, 27-godišnja Litvanka, uz influencerstvo je i kreativna direktorica iSwiss grupe – kombinirajući poslovne i modne svjetove. Na najprestižnijim modnim događanjima diljem Europe, od Milana do Pariza, prisutna je kao pravi trend-settera.
Christopher Aleo i Simona Jakstaite - 4 Foto: Profimedia
