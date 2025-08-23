"Kad se već ne znamo zaustavit na pismi i spizi": Žiri MasterChefa napravio neočekivani potez

Na male ekrane se uskoro vraća "MasterChef", a članovi žirija su početak nove sezone odlučili obilježiti uz tetovažu.

Nova, osma sezona jednog od najgledanijih zabavnih formata "MasterChef" uskoro stiže na Novu TV, a a najavljuje je vizualno atraktivan i produkcijski raskošan promo spot koji na duhovit način prikazuje kako redefinira kulinarske standarde u svakodnevnom životu.

I ove godine u žiriju se nalaze renomirani chefovi Stjepan Vukadin, Goran Kočiš i Mario Mihelj, koji su spremni za ocjenjivanje, inspiriranje i mentoriranje nove generacije kandidata i gastro entuzijasta.

Koliko su bliski, pokazali su na svadbi zajedničkog poznanika i to sve ovjekovječili na društvenim mrežama. Sva trojica su, naime, odlučili kako bi na lijevoj šaci mogli istetovirati - malenu tavu.

Stjepan Vukadin, Mario Mihelj i Goran Kočiš - 1 Foto: Instagram

"Sinoć na piru od nama dragih ljudi, nas trojica smo odlučili – kad se već ne znamo zaustavit na pismi i spizi, ovjekovječit sve tavom!", napisao je Vukadin. "Sad svaki na lijevoj ruci nosimo malu tavu, za uspomenu i podsjetnik da ako nemaš tavu-nije baza, ako nemaš ekipu-nemaš ni spizu. Ako te zaboli lijeva ruka… bar znaš di ti je tava!"

Stjepan Vukadin i Goran Kočiš Foto: Nova TV

Mario Mihelj Foto: Nova TV

Goran Kočiš, Masterchef Foto: Nova TV

Stjepan Vukadin, Masterchef Foto: Nova TV

Promo spot za novu sezonu ove popularne zabavne emisije već je izazvao val smijeha i oduševljenja, a dok gledatelji s iščekivanjem odbrojavaju do početka emitiranja MasterChefa, članovi žirija najavljuju najzabavniju sezonu dosad.

"Na snimanju promo spota smo se sjajno zabavili! Bilo je dinamično, veselo i šaljivo – baš kao i sezona MasterChefa koja je pred nama. Veselimo se povratku u studio, novim izazovima i, naravno, kandidatima i njihovim tanjurima koji će nas iznenaditi", poručuju Stjepan, Goran i Mario u najavi sezone.

