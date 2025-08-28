Preminuo je gitarist Srebrnih krila, tužnu vijest potvrdio je Vlado Kalember

Preminuo je gitarist Srebrnih krila Davor Jelavić Dado.

Preminuo je Davor Jelavić, poznatiji kao Dado, dugogodišnji gitarist Srebrnih krila.

Dado je život izgubio u 71. godini, nakon duge i teške bolesti. Vijest o njegovoj smrti potvrdio je za tportal pjevač i dugogodišnji suradnik Vlado Kalember.

"Dado kojeg smo zvali Žuti bio je jedan od najomiljenijih članova, ljubimac svih nas. Bio čudo od dobrote. Od svih ljudi koji su prošli kroz bend, on je uvijek bio najposebniji, izvan kategorije", rekao je Kalember te dodao kako je Dado preminuo jutros u 9 sati.

Slavko Pintarić Pišta, Vlado Kalember i Davor Jelavić Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Davor je uz Vladu Kalembera svirao od prve postave grupe 1978. godine Srebrna krila.

Iza Jelavića su ostali supruga Jasna, kćer Kornelija i dvoje unučadi.

Davor Jelavić, Zrinko Tutić, Rajko Dujmić i Vlado Kalember Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Podsjetimo, izvorna postava Srebrnih krila, koju su činili Vlado Kalember, Davor Jelavić i drugi, dominirala je domaćom glazbenom scenom od 1978. do 1987. godine, kada je Kalember krenuo u solo karijeru.

Trojac se ponovno okupio 2012. godine povodom velikog povratničkog koncerta na Bundeku, uz najavu albuma ''Srebrna krila 2012''. Nakon toga uslijedio je niz koncerata diljem Hrvatske, Slovenije i regije, a bend je i dalje aktivan na koncertnim pozornicama i u studijskom radu.

