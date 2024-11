Sjećate li se Sarah Connor? Upala je u pakao ovisnosti jer ju je cijelog života progonila trauma iz djetinjstva!

Linda Hamilton sada živi mirnim i povučenim životom u New Orleansu s dva psa, ali njen život nije bio niti malo lagan.

Lindu Hamilton gledatelji ispred malih ekrana upoznali su u filmu ''Terminator'' gdje je utjelovila Sarah Connor. Tada su ona i Arnold Schwarzenegger stekli planetarnu popularnost. Lijepa glumica nije se dugo zadržala u Hollywoodu nakon mega-uspjeha, a ponovno smo ju imali priliku gledati na malim ekranima u nastavku hit-filma iz 1984. godine.

Prije premijere filma Linda je izazvala popriličnu buru u javnosti izjavom o celibatu.

"U celibatu sam najmanje 15 godina. Čovjek prestane brojiti jer je jednostavno nevažno ili je nevažno samo meni. Nema veze. Ionako svakog dana imam romantičnu vezu sa svojim svijetom i ljudima kojima sam okružena", piše Daily Mail.

Iako Linda sada živi mirnim i povučenim životom u New Orleansu s dva psa, iza sebe ima dva propala i burna braka. Bila je u braku od 1982. do 1989. godine s Bruceom Abbottom, koji ju ostavio dok je bila trudna te nosila njihova sina Daltonom.

Nakon teškog ljubavnog brodoloma sreću je pronašla s redateljem ''Terminatora'', Jamesom Cameronom. Bilo je to 1991. godine, a već godinu dana kasnije na svijet im je došla kći Josephine. Četiri godine kasnije par se vjenčao, ali je nakon samo dvije godine braka sreći došao kraj, a razvod ih je stajao 50 milijuna dolara. Razveli su se za vrijeme dok je on radio na ''Titanicu''.

''Vrijeme ''Titanica'' bilo je najbolnije vrijeme za mene. Ali ne zato što me varao, tada smo uzeli pauzu i mogao je raditi što je htio'', rekla je svojedobno.

''Njegov problem je što je njegova idealna žena ona koju ne može imati, trebala sam to znati'', priznala je nakon razvoda.

Glumica koja danas ima 68 godina, nakon ljubavnih brodoloma priznala je da ima bipolarni poremećaj i depresiju. Sve je počelo još u djetinjstvu, a tijekom prvog braka često je imala i suicidalne misli.

''Kada sam imala samo pet godina roditelji su me zatekli kako mahnito udaram psa sa štapom. Sjećam se svakog detalja i to me progonilo cijelog života'', rekla je.

Nikako nije mogla podnijeti ni usporedbe sa sestrom pa je poduzimala drastične mjere, jednom prilikom si je čak odrezala trepavice. Utjehu je tada već tražila u drugim stvarima, a to je na početku bila hrana, a kasnije alkohol i droga. Svijet glume sve je dodatno pogoršalo.

''Osjećala sam se kao da pucam. Okrenula sam se alkoholu i drogi. Kokain je bio jako prisutan u mom životu kada sam bila mlađa, to je bio moj način da izgradim samopouzdanje'', priznala je.

Djeca su joj pomogla da ''stavi pod kontrolu'' mentalne bolesti.

''U jednom trenutku sam mislila da će umrijeti koliko sam se loše osjećala. Samo sam htjela leći na pod i pustiti sve. Ne mislim da bi puno ljudi javno pričalo o svojoj borbi'', rekla je ranije.

Glumica je doživjela i trajno oštećenje sluha tijekom snimanja "Terminatora 2" kada je počela pucati u dizalu bez slušalica, a zbog filma morala je izgubiti i kilograme.

''Nije bilo ugljikohidrata u mom životu cijelu godinu prije snimanja. Jako sam smršavila, kada sam došla na snimanje morali su mi ''izraditi'' stražnjicu'', rekla je svojedobno, piše Daily Mail.

