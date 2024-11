Pamtite je? Imala je veliki hit sa Sevkom, predviđali su joj uspješnu karijeru, a onda je Metković zamijenila Beogradom!

Evo gdje je danas Ana Bebić, pjevačica koju mnogi pamte po hitu sa Severinom.

Hrvatska pjevačica Ana Bebić, koja godinama živi u Beogradu, najširoj javnosti poznata po je duetu sa Severinom i pjesmi "Italiana", koju su objavile prije 11 godina.

Pjevačica je inače rodom iz Metkovića, ali život u Hrvatskoj prije puno godina zamijenila je Srbijom. U Beograd se odselila zbog ljubavi.

Za svog supruga Ivana Đolića udala se 2017. godine, a par je 2018. dobio svoje prvo dijete, sina Matiju. Drugog sina Andriju rodila je 2020. godine, a nakon toga se vratila karijeri, no obitelj joj je i dalje na prvom mjestu.

Jednom je prilikom Ana ispričala da ju je suprug uoči poroda iznenadio ni manje ni više nego kupovinom stana.

''Dva dana prije porođaj s Matijom završila sam na nekim analizama u bolnici, a kada je došao po mene, Ivan mi je rekao da ima iznenađenje. Pitao me je što je to što bi me sada najviše učinilo sretnom i prilikom pogađanja upitala sam ga vodi li me na ručak ili je uzeo slobodan dan, na što mi je on odgovorio: 'Kupio sam ti stan.' Oduševila sam se jer smo nekretninu prije toga zajedno gledali i bili opčinjeni njome, ali sve je ostalo na 'razmislit ćemo''', ispričala je Ana, prenosi Blic.

Podsjetimo, Ana se proslavila u glazbenom natjecanju ''Operacija trijumf'' prije 15-ak godina.

Prošlog vikenda nakon dugo vremena viđena je u javnosti, a u crnoj kožnoj haljini pokazala je besprijekornu figuru na proslavi rođendana jednog radija u Beogradu.

Kako Ana izgleda danas, pogledajte u galeriji.

Za Severinine fanove napravili smo i kviz, a koliko se dobro sjećate njenih starih hitova, provjerite OVDJE.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Nekad i sad Sjećate se nje? Radila je kao dadilja, a onda dobila ulogu svog života s Jamesom Bondom, evo gdje je danas!

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Ovo je jedan od najpotresnijih trenutaka sa sprovoda mladog pjevača koji su kamere zabilježile

Pogledaji ovo Celebrity Seve se opustila u tajicama na kauču, pratiteljima je pokazala što radi poslije koncerta

Pogledaji ovo Celebrity Seve, pa što je ovo? Njene nove seksi fotke definitivno nisu za svakog, fanovi se slažu: ''Srce će mi stat''