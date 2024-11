Upoznajte drugu stranu Baby Lasagne: Otkrio je li romantičan i kakav mu je bio prvi poljubac!

U intervjuu za Nagradu Cesarica Baby Lasagna prisjetio se uspomena koje ga vežu uz djetinjstvo i otkrio o sebi što dosad nikome nije. O prvim poljupcima, tučnjavama, dejtovima i odrastanju kroz oči Baby Lasagne pogledajte u nastavku.

Nakon što je osvojio već drugu Cesaricu za Hit mjeseca ove godine, ekipa Nagrade Cesarica potegnula je do Umaga kako bi Marku uručila statuu za Hit rujna za pjesmu "Biggie Boom Boom". U intervjuu povodom uručenja mladi superstar otkrio je dosta detalja o zanimljivom odrastanju, prvim poslovima, a tijekom snimanja naišli su i na lokalce koji planiraju napraviti mural Baby Lasagne. Marko je pokazao novu stranu sebe i ekipu proveo omiljenim i skrivenim lokacijama za koje ga vežu uspomene.

Pjesma "Biggie Boom Boom", kako saznajemo iz intervjua, prva je pjesma koju je Marko napisao za "Baby Lasagnu", a zbog toga mu ova nagrada ima velik značaj. Do danas pjesma mladog Istrijana broji više od dva milijuna pregleda na YouTubeu i više od milijun preslušavanja na Spotifyju, možete je čuti na skoro svakoj radijskoj postaji, kao i prethodne uspješnice "Rim Tim Tagi Dim" i "And I", a prije samo nekoliko dana objavio je i zadnji singl "Catch me if you can".

Sve pjesme možete poslušati i uživo na bilo kojem koncertu s obzirom na to da Marko Purišić zajedno sa svojim sjajnim bendom trenutačno nastupa diljem Hrvatske i Europe. Iako je već nastupao u europskim metropolama posljednjih nekoliko mjeseci, pred Baby Lasagnom i njegovim timom velika je europska turneja sljedeće godine pod nazivom ''Meow Back'', a počinje već početkom ožujka 2025. Do kraja turneje trebao bi obići 20 zemalja, gdje će, između ostalih, predstaviti i pjesme za koje je nagrađen Nagradom Cesarica.

U videu u nastavku Baby Lasagna prisjetio se uspomena koje ga vežu uz djetinjstvo i otkrio o sebi što dosad nikome nije - o prvim poljupcima, tučnjavama, dejtovima i odrastanju.

