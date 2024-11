Baby Lasagna otkrio da se na Eurosongu osjećao kao da tamo ne pripada: "Bez obzira na popularno mišljenje..."

Za dva dana izlazi novi spot za pjesmu "Catch Me If You Can", a povodom toga se Baby Lasagna osvrnuo na pozadinu cijele priče.

Baby Lasagna se uoči novog spota za pjesmu "Catch Me If You Can" osvrnuo na ono što mu je bila inspiracija za pisanje, a otkrio je i kako se osjećao tijekom sudjelovanja na ovogodišnjem Eurosongu gdje je osvojio visoko drugo mjesto.

"Iako je Eurosong nešto što ću pamtiti dokle god dišem, i iako je to bio show koji me lansirao u nezamislive visine, često sam se osjećao kao da tamo ne pripadam. Naravno, osjećaj otuđenosti može biti prilično težak i zbunjujuć, a 'Catch Me If You Can' upravo govori o tome. Riječ je o tome kako je biti autsajder, ali istovremeno to prihvatiti i prigrliti! Riječ je o tome da radiš stvari na svoj način i vjeruješ u svoju viziju, bez obzira na popularno mišljenje, bez obzira na ukuse većine i bez obzira na očekivanja.

Riječ je o tome kako biti 'običan' u društvu koje se toliko trudi ne biti 'obično' - i na kraju to postane. Jedno veliko 'f*** you' velikim očekivanjima.

Iskreno se nadam da ćete u pjesmi pronaći malo mira, neki stih s kojim se možete poistovjetiti. Nešto što će vas motivirati i ohrabriti. Vidimo se u petak", iskreno je napisao pjevač.

Nedavno je Lasagna iznenadio fanove objavom Elizabete u vjenčanici pa ih je na domišljat način pozvao na svadbu. Više pročitajte OVDJE.

No Baby Lasagna i Elizabeta su se već vjenčali 26. listopada, a na slavlju je bilo oo 50 uzvanika.

Više o tome pogledajte OVDJE.

