Baby Lasagna otkrio zašto je snimanje novog spota bilo zastrašujuće: "Jedva vas čekam vidjeti na najvažnijem danu u mom životu..."

Obožavatelji Baby Lasagne željno iščekuju spot za novu pjesmu "Catch Me If You Can", a sada je pjevač objavio nove fotografije sa snimanja.

Baby Lasagna na Instagramu je objavio nove fotografije sa snimanja spota za pjesmu "Catch Me If You Can", koja izlazi 15. studenoga.

Istaknuo je da to bio prvi put da njegova supruga Elizabeta Ružić nije režirala njegov spot.

"Snimanje ovog spota je bilo zastrašujuće jer je ovo bio prvi put da Elizabeta nije režirala. Mi smo se morali usredotočiti na druge, osobne stvari pa smo odlučili povjeriti Matteu cijeli proces. Bilo je zastrašujuće prepustiti nekom drugom da ima potpunu kontrolu nad kreativnim procesom i ne znati kako će sve ispasti. Srećom, ispalo je nevjerojatno", napisao je Marko.

"Samo smo napravili set, a naši prijatelji su glumili. Uzbuđen sam, i kako stvari sada stoje, Matteo će postati dio našeg tima i radit će uz Elizabetu na našim novim glazbenim spotovima. Jedva vas čekam sve vidjeti na najvažnijem danu u mom životu. 15. 11. 2024.", dodao je.

Nedavno je Lasagna iznenadio fanove objavom Elizabete u vjenčanici pa ih je na domišljat način pozvao na svadbu. Više pročitajte OVDJE.

No Baby Lasagna i Elizabeta su se već vjenčali 26. listopada, a na slavlju je bilo oo 50 uzvanika.

Više o tome pogledajte OVDJE.

