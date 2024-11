Ana Nikolić o teškim problemima koji su utjecali na njezino psihičko stanje: "105 kilograma, a navikla biti zgodna i lijepa..."

Ana Nikolić progovorila je o problemima s kilogramima koji su utjecali na njezino psihičko zdravlje te je istaknula da joj je najveći pokretač njezina kći Tara.

Srpska pjevačica Ana Nikolić posljednjih se godina suočila s nizom teških situacija, ali njezini obožavatelji željno iščekuju nove pjesme za koje Ana kaže da ipak neće izaći u javnost.

"Postoje pjesme koje sam debelo platila i stoje tu, vjerojatno ću ih i baciti u kantu. Nisam netko tko može raditi nešto što ne osjeća, nešto sam poput Sinana Sakića. Rasta se mnogo družio s njim, bili su kućni prijatelji i više puta sam vidjela da samo izađe iz gluve sobe, jer ne razumije nešto. Možda ne trebam pjevati nešto toliko osobno... Godinama me jesu povrjeđivali, ali samo me ranjavaju, jer ljudi ne znaju pucati, to su bili neki amateri. A ono što ja zapravo volim jeste kada netko to radi kako treba", istaknula je Ana nedavno.

Progovorila je i o problemima s kilogramima koji su utjecali na njezino psihičko stanje.

"Ponekad sam željela uništiti 'Anu Nikolić' na nesvjesnom nivou, sa 105 kilograma sjedila sam u fotelji, ali nisam uspjela. Ne znam kako je drugima to palo napamet, da me mogu uništiti, kad ja sama sebe nisam uspjela. Navikla sam da budem zgodna i lijepa, u nekom trenutku to jeste bio problem. Iz porodilišta sam izašla jako ponosna i to me u tom trenutku nije zanimalo, ali kasnije jeste", rekla je.

"Jela sam sve, jer mi nikada nije bilo muka, ali kasnije sam morala presjeći. Imala sam i zdravstvene probleme, pa sam uključila i lijekove. Malo lijekovi, malo inat... Tara mi je bila pokretač za sve, ja sjedim na traci, ona sjedi, jede čips i kaže: 'Mama, možeš ti to'. Ona je moj životni uspjeh i nešto najspecijalnije" rekla je Ana za "Premijeru - vikend specijal" i dodala:

"Rodila sam malu Anu u svakom smislu te riječi. Mentalno, psihički, svakako. Pre neki dan mi je rekla pred svojim prijateljicama: 'Mama, zašto nisi normalna?'".

Inače, srpska folk-diva vlasnica je najskuplje pjesme na estradi. Više o tome smo pisali OVDJE.

O njezinom odnosu s bivšim suprugom, reperom Rastom, s kojim ima kći Taru, pročitajte OVDJE.

