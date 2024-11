Naša influencerica pokazala kako izgleda njezino tijelo nakon velike transformacije pa se obračunala s hejterima!

Meri Goldašić obračunala se s hejterima na društvenim mrežama nakon što su je kritizirali da sada izgleda premršavo.

Naša influencerica i bivša kandidatkinja showa MasterChef Meri Goldašić na društvenim mrežama redovito dijeli sve o svojoj transformaciji. Pronađe se tu njezin plan prehrane, razne vježbe, a često pokaže i realne fotografije svoga tijela.

Naime, Meri je izgubila 20 kilograma, a onda su je pojedini pratitelji počeli prozivati da je sada premršava. Nije dugo trebalo da se Meri obračuna s njima.

''Ovo doživljavam prvi put u svom životu, da mi netko govori: 'Premršava si', ''Počni se hraniti' i da mi netko govori da mi noge izgledaju kao štapovi za golf'', započela je.

''Imam 170 centimetara i imam 62 kilograma, ali ovo je moje tijelo, ovo nije alarmantno, ovo je tijelo osobe koja je imala 20 kilograma više i koja je rodila dvoje djece'', dodala je.

''Iskreno, samo mislim da ste vi nekulturne seljačine, a da ja imam normalno žensko tijelo kao i svaka druga žena na ovom svijetu. I to morate prestati raditi jer je stvarno, stvarno ružno. Nisam ja kao svjesna da sam smršavjela, ali me zabrinjava što se takvi komentari stalno ponavljaju na mojim objavama i onda će to netko pročitati tko ima problem s dobivanjem kilograma i osjećat će se loše, što je grozno. Ne želim da se netko osjeća premršavo i to morate prestati radit'', zaključila je.

Odmah je dobila i podršku brojnih pratitelja.

''Bravo, ja vječno mršava slušam takve komentare'', ''Super izgledaš, a ljudima je teško ugoditi. Bitno je da si ti sretna i zadovoljna svojim izgledom'', ''Savršeno izgledaš'', ''Tvoje tijelo je tvoj izbor i nitko nema pravo komentirati'', ''Ženo, super izgledaš. Bitno da se ti dobro osjećaš i da je tebi ugodno u tvom tijelu, a tuđa su mišljenja samo njihova'', ''Samo su ljubomorni'', ''Ne zamaraj se takvim komentarima'', dio je komentara ispod objave na Instagramu.

Nedavno joj je jedna pratiteljica napisala i da joj je bila ljepša prije nego što je smršavjela, a Meri joj je pokazala nekoliko fotografija iz tog razdoblja te tako poručila da se ne slaže s njom.

Meri je nedavno oduševila brojne predivnom gestom, a više o tome pročitajte OVDJE.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Preporuke Jeste li pogledali novi božićni film? Vječiti miljenik žena utjelovio je stripera, ovo su prvi komentari: ''I dalje slinim...''

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Ovo je jedan od najpotresnijih trenutaka sa sprovoda mladog pjevača koji su kamere zabilježile

Sjećate se nje? Radila je kao dadilja, a onda dobila ulogu svog života s Jamesom Bondom, evo gdje je danas!

Tko je samozatajna supruga Novice Petrača, koji je umiješan u aferu s Berošem?

Pogledaji ovo Celebrity Naš glumac i njegova supruga postali roditelji, bebi su dali i ime s posebnim značenjem!

Pogledaji ovo Celebrity Na sprovodu otkrivena posljednja želja Liama Paynea, na ovo su zamoljeni ožalošćeni koji su bili na ispraćaju