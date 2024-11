Kakva divna gesta Meri iz MasterChefa, ne bi se na ovo svatko odlučio: ''Vidi se da je hrabra i jaka, a vi ste divni...''

Meri Goldešić na društvenim mrežama podijelila je priču o kujici Bobici, koja će zbog zdravstvenih problema morati na operaciju.

Naša influencerica i bivša kandidatkinja showa MasterChef Meri Goldašić na društvenim mrežama često dijeli trenutke iz privatnog života. Sada je svojim pratiteljima ispričala emotivnu priču o kujici Bubici.

Naime, ona ima problem s dišnim putevima te joj slijedi operacija.

''Ovo je Bubica. Bubica je jako loše, ne znam kako se taj dio tijela zove, ali kolabirali su joj totalno dišni putevi. Bubica je inače pas mog svekrva i svekrve. Međutim, kako se ovo sve izdogađalo, Jura i ja odlučili smo da ćemo je preuzeti jer njoj je sada potrebno jako puno pažnje te intenzivna njega i boravak s njom. S obzirom na to da je jedino rješenje za njen problem ugradnja stentova, to jest, operacija. Bubica ima četiri godine. Odmah nakon što smo je pokupili od veterinara, gdje je provela noć, vodili smo je na šišanje'', rekla je.

''Ta operacija je užasno skupa. Sigurno negdje oko tri-četiri tisuće eura će nas izaći, ali iskreno, mi je ne bismo mogli nositi na duši da joj se nešto dogodi i da odustanemo od nje. Za takve stvari nam nikada nije teško dati novac, a ovdje upravo vidite - svjedočim jednom takvom napadu kašlja i gubitku zraka. Trenutačno to smirujemo lijekovima, ali je to privremeno rješenje. Nadamo se da će operacija biti u kroz mjesec dana i da će poslije toga sve biti kako treba. Veterinarka kaže da su šanse na njenoj strani jer je ona dosta mlada. Nitko nam to, nažalost, ne može garantirati, ali mi se ipak nadamo i vjerujemo da će sve to biti OK'', dodala je.

Njezini obožavatelji odmah su je obasuli komplimentima na njezino djelo, ali joj poslali i poruke podrške.

''Naravno da će biti OK'', ''Divotica malešna'', ''Baš je preslatka, isti moj pas'', ''Predivna je, držim fige da pobjedi bolest'', ''Počela sam te pratiti kad sam vidjela da imaš mačku, ali zbog Bubice bih te opet počela pratiti da mogu'', ''Bit će sve odlično. Vidi se na Bubici da je hrabra i jaka cura, a vi ste divni što ste uz nju i što joj omogućujete još dugo, dugo godina'', ''Držimo fige Bubici'', ''Divna je... Bit će sve u redu. Samo snage vama, a ona je mlada pa će sve biti OK. Veliki zagrljaj za sve'', dio je komentara na Instagramu.

